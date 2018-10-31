Apple, Türkiye’deki Tüm Ürünlerine İndirim Uyguladı

Apple Türkiye’den sürpriz bir hamle geldi. Son dönemde zam üstüne zam yapan şirket, dolar kurundaki gerileme sonrası ürünlerine yüzde 10 civarı indirim uyguladı.

Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi en fazla elektronik sektörünü etkilemişti. Apple ve Samsung başta olmak üzere birçok marka kur farkını fiyatlarına yansıtınca ortaya absürt rakamlar çıkmıştı.

Apple, iPhone 8, iPhone 8 Plus, MacBook, AirPods ve Apple Watch’ların da aralarında olduğu ürünleri için ortalama yüzde 10’a varan indirim yaptı. Bununla birlikte güncellenen fiyatlar arasında iPhone X’in bulunmadığını söyleyelim.

Teknoloji devinin bu adımı atmasındaki neden ise dolar kurundaki gerileme. Tabii kurdaki bu rahatlama ne kadar sürer şu an için bir şey söylemek zor, ancak olası bir artışta fiyatlar yeniden yükselecektir.

İşte Apple Türkiye tarafından güncellenen fiyatlar:

iPhone

iPhone 8 (64 GB): (Eski fiyat) 6499 TL (Yeni fiyat) 5799 TL

iPhone 8 (256 GB): (Eski fiyat) 7999 TL (Yeni fiyat) 7099 TL

iPhone 8 Plus (64 GB): (Eski fiyat) 7499 TL (Yeni fiyat) 6699 TL

iPhone 8 Plus (256 GB): (Eski fiyat) 8999 TL (Yeni fiyat) 7999 TL

iPhone 7 (32 GB): (Eski fiyat) 4999 TL (Yeni fiyat) 4499 TL

iPhone 7 (128 GB): (Eski fiyat) 5999 TL (Yeni fiyat) 5399 TL

iPhone 7 Plus (64 GB): (Eski fiyat) 6299 TL (Yeni fiyat) 5699 TL

iPhone 7 Plus (128 GB): (Eski fiyat) 6999 TL (Yeni fiyat) 6599 TL



iPad

iPad 9.7 32 GB: (Eski fiyat) 2799 TL (Yeni fiyat) 2499 TL

iPad Pro 10.5 64 GB: (Eski fiyat) 5399 TL (Yeni fiyat) 4799 TL



Mac

13 inç MacBook Air: (Eski fiyat) 7999 TL (Yeni fiyat) 7199 TL

21.5 inç iMac: (Eski fiyat) 9399 TL (Yeni fiyat) 8399 TL

En üst seviye iMac Pro: (Eski fiyat) 119 bin TL (Yeni fiyat) 109 bin TL

AirPods

AirPods : (Eski fiyat) 1349 TL (Yeni fiyat) 1199 TL

Watch

Apple Watch Series 3: (Eski fiyat) 2499 TL (Yeni fiyat) 2149 TL

Apple Watch Series 4: (Eski fiyat) 3499 TL (Yeni fiyat) 3099 TL



Yeni fiyatları nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmayı unutmayın.