Apple, Uygun Fiyatlı Bir MacBook Air Sunabilir

Apple, yıllardır MacBook Air fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapmıyordu. Apple’ın notebook’ları da 999 dolar ve üzerindeki fiyatlarla satılıyordu. Son dönemde çıkan söylentilere ve gelen sızıntı haberlerine bakılırsa, bu durum yakın zamanda değişecek gibi görünüyor.

Apple hakkındaki sızıntıları ve söylentileriyle tanınan KGI analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın, MacBook Air’i bu ilkbaharda 999 doların altında bir fiyat etiketiyle satışa sunacağını iddia ediyor. Bu sayede şirketin MacBook satışlarını yıl içerisinde %10 ila %15 oranında artırabileceği tahmin ediliyor. Maalesef gelecek yeni cihazın teknik detayları ve hangi fiyattan satılacağı konusunda bilgi bulunmuyor.

MacBook Air, son olarak Haziran 2017’de mütevazı bir geliştirmeyle güncellenmişti fakat 2014-2015 yılından kalma yıllanmış Broadwell işlemcisini kullanmaya devam ediyor. Buna rağmen cihaz, 4,599 TL’den başlayan fiyat etiketlerine sahip ve birçok kullanıcı bu fiyatı fazla pahalı buluyor. Şu an Türkiye’de en ucuz MacBook air 4.599 TL’ye satılıyor. Daha iyi özelliklere sahip modeller için ise minimum 5.599 TL ödemeniz gerekiyor. Yeni modelde, işlemcide değişiklik yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 1440 x 900 çözünürlüğündeki retinasız ekranda da değişiklik yapılması muhtemel görünüyor. Ayrıca, USB-A yerine USB-C kullanılması bekleniyor. Bunun yanısıra MacBook Air’de ufak tefek tasarım değişiklikleriyle de karşılaşabiliriz.

MacBook Air’in güncellenmiş olarak gelecek modelinin daha uygun fiyatıyla yeterince ilgi göreceği tahmin ediliyor. Ürünün ne zaman tanıtılacağı tam olarak bilinmiyor ancak Haziran ayındaki WWDC etkinliğinde tanıtılması ihtimali oldukça yüksek görünüyor.