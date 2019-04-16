Apple ve Qualcomm Barıştı! Yasal Savaş Sona Erdi

Apple ve Qualcomm aralarında barış imzaladı. Uzun süredir devam eden yasal savaşlar artık sona erdi. Sürekli mahkeme karşısına çıkan iki dev şirket arasındaki buzlar eridi.

Uzunca bir zamandır telif davaları nedeniyle gündemden düşmeyen teknoloji devleri Apple ve Qualcomm sessiz sedasız barıştı. Apple'ın blog sayfası üzerinden yapılan açıklamaya ile tüm davaların reddedildiği duyuruldu. Apple yaptığı basın açıklamasında "Qualcomm ve Apple tüm davaları bırakmayı kabul etti" başlığını attı.

Yapılan anlaşmada Apple Qualcomm'a bir miktar para ödediği açıklandı ancak; ne kadar bir ücret ödendiği belirtmedi. Şirketler ayrıca aralarında bir sözleşme de yaptılar. Apple ve Qualcomm'un aralarında yaptığı 6 yıllık lisans sözleşmesinde 'çok yıllı' bir yonga seti tedarik anlaşması da sağlandı. Artık Apple ve Qualcomm'un birbirlerine açtığı davaların hepsi düştü.

Yapılan anlaşmanın basına duyurulmasının ardından Qualcomm'un hisselerinde %18'lik bir artış görüldü. Görünüşe göre bu anlaşma ile ileride çok iyi işbirlikleri yapılabilir. Belki yeni iPhone'ların modemleri Qualcomm olabilir.

Sizler Apple ve Qualcomm'un barışması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce ileride büyük bir işbirliği yapılabilir mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!