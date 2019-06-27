Apple Watch 87 Yaşındaki Kadının Süper Kahramanı Oldu

Sağlık uygulamaları içerisinde önemli bir yer edinen Apple Watch, 87 yaşındaki bir kadını adeta ölümden kurtardı. Her seferinde yeni bir güncelleme ile birlikte daha da akıllı hale gelen Apple Watch modelleri, kullanıcıların en yakın dostu olmaya devam ediyor. İşte haberimizin detayları.

Apple akıllı saatlere en çok önem veren şirketlerden bir tanesi olarak biliniyor. Sesli görüşme bile yapılabilen Apple'ın akıllı saatleri yakın bir zamanda fotoğraf çekme özelliği bile kazanacak. Ancak Apple Watch modellerini çok daha dikkat çekici hale getiren konu sağlık alanında.

Apple Watch, 87 yaşındaki kadını hayata döndürdü

Trafik kazalarında kişilerin ölmesine en çok neden olan sorun, sağlık görevlilerinin zamanında gelmemesidir diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Maine eyaletinde yaşanan bir olayda 87 yaşındaki Dotty White isimli kadın trafik kazası geçirdi. Apple Watch ürününü süper kahraman yapan olaylar zinciri de işte tam bu noktada başladı.

Trafik kazasının hemen sonrasında White, akıllı telefonuyla ailesini ve sağlık ekiplerini aramak istedi. Ancak yaşının da verdiği bilişsel kayıplarla birlikte bunda son derece zorlandı. Apple Watch onun düşüşünü sert bir sağlık problemi olarak gördü ve önce sağlık yetkililerine sonra da yakın çevresine haber verdi.

Kazadan kısa bir süre sonra olay yerine gelen kadının ailesi, böyle bir kazanın ölümle sonuçlanmasını engellemiş oldu. Eğer Apple Watch olmasaydı, belki de bu yaşlı kadın daha kötü sağlık problemleri ile karşı karşıya kalabilirdi. Sizce de Apple Watch gibi ürünler sağlık konusunda kurtarıcı olabilir mi?