Apple Watch, Akıllı Saat Pazarını Domine Etmeye Devam Ediyor

Bu sonbaharda yeni nesil iPhone ailesini tanıtmaya hazırlanan Apple, akıllı saat pazarını domine etmeye devam ediyor. 2019’un ikinci çeyreğinde 5.7 milyon Apple Watch sevkiyatı gerçekleştiren Cupertinolu şirket, pazar payını yüzde 46’ya çıkarmayı başardı.

Apple Watch sevkiyatları, 2019 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda önemli ölçüde artış gösterdi.

Strategy Analytics firmasının son verilerilerine göre Apple, 30 Haziran’da sona eren üç aylık dönemde toplam 5.7 milyon Apple Watch sevkiyatı yaptı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 3.8 milyon olan bu rakam, yüzde 50’nin üzerinde bir büyümeye işaret ediyor.

2019 yılının ikinci çeyreğinde sevk edilen tüm akıllı saatlerin yarısına yakınından sorumlu olan Apple, pazar payını yüzde 46’ya çıkardı. ABD’li teknoloji devinin geçen seneki pazar payı yüzde 44’tü.

Apple’ın pazardaki en yakın rakibi Samsung 2 milyon akıllı saat satarken, üçüncü sıradaki Fitbit ise 1,2 milyon akıllı saat satışı gerçekleştirdi.

Genel olarak, akıllı saat pazarı ikinci çeyrekte büyümeye devam etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde toplam 8.6 milyon olan akıllı saat sevkiyatı, 12.3 milyona yükseldi.