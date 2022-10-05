Apple Watch Ultra, Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Apple'ın geçtiğimiz ay gerçekleşen etkinliğinde duyurduğu, başta iPhone 14 serisi olmak üzere bir dizi ürün kullanıcıların beğenisine sunuldu. Ülkemizde nispeten daha geç de olsa bu ürünler yavaş yavaş satışa sunulmakta. Bugün de bunlardan bir diğeri, titanyum gövdesi kadar fiyatıyla da dikkat çeken Apple Watch Ultra ülkemizde satışa sunuldu.

En zorlu koşullarda bile çalışabileceği belirtilen Apple Watch Ultra; su altı dalgıçları, Guiness rekortmenleri ve maraton koşucularının her daim yanında olacak. 100 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olarak tasarlanan Apple Watch Ultra, bu alanda görülmemiş bir rekora da sahip.

Gövdesi Kadar Sağlam Pil Ömrüyle Dikkat Çekiyor

Kavisli yanlara sahip 49mm büyüklüğünde titanyum gövdesi bulunan Apple Watch Ultra, ekranını çizilmeye karşı önlemek adına dayanıklı safir cam ile koruyor. Pil ömrü noktasında da gövdesi kadar sağlam bir iş çıkaran akıllı saat full şarjda 36 saate kadar kullanım imkânı sağlıyor.

Daha önce belirlenen fiyat etiketinde herhangi bir değişim olmadan satışa sunulan Apple Watch Ultra, bugün itibari ile ülkemizden 27.999 TL karşılığında satın alınabilir durumda.

Apple Watch Ultra hakkında daha fazla bilgi edinmek ve tüm özelliklerini incelemek isterseniz aşağıdaki yazımızı okuyabilir, fiyat hakkındaki görüşlerinizi de aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.