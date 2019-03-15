Apple, WWDC 2019 Tarihini Resmen Açıkladı

ABD’li teknoloji devi Apple, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Apple Worldwide Developers Conference'ın (WWDC) tarihini açıkladı. Şirketin en yeni teknolojilerini tanıtacağı etkinlik, 3 Haziran - 7 Haziran tarihleri arasında San Jose’deki McEnery Convention Center’da gerçekleşecek.

Donanım tarafında belli bir doygunluğa ulaşan Apple, geleceğini yazılım üzerine kuruyor. Zira şirketin son dönemde sunduğu perspektif, iPhone, iPad ve Mac gibi donanım merkezli bir şirket olmasına rağmen, yazılım bölümünü de istikrarlı bir şekilde büyütmek istediğini gösteriyor.

Bu yıl 30’uncu kez düzenlenecek olan WWDC 2019’a bomba gibi hazırlanan Cupertinolu teknoloji devi, bugüne kadarki en iddialı etkinliklerinden bir tanesine imza atacak.

Her zaman olduğu gibi binlerce yazılımcıyı bir araya getirecek olan WWDC 2019, birçok önemli gelişmeye sahne olacak. Etkinlikte, iOS 13 ve macOS sürümünün tanıtılmasına kesin gözle bakılırken, watchOS ve tvOS‘un da yeni versiyonlarının gün yüzüne çıkması bekleniyor.

3 Haziran - 7 Haziran tarihleri ​​arasında gerçekleşecek olan WWDC 2018‘e katılmak isteyen geliştiriciler, Apple'ın WWDC web sitesinden başvuru yapabilecekler. Tabii, konferansa katılmayı düşünen geliştiricilerin 1599 dolar gibi bir ücreti gözden çıkarmaları gerektiğini de söylemeden geçmeyelim.

Biletler rastgele seçim yöntemiyle dağıtılacak ve başvurularının durumu geliştiricilere 21 Mart günü Pasifik Saatiyle 17:00’a kadar bildirilecek.