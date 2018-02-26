Apple, Yeni Bir Kulaklık Modeli Üzerinde Çalışıyor

2014 yılında ünlü kulaklık üreticisi ve çevrimiçi müzik portalı Beats'i 3 milyar dolar karşılığında satın alan Apple, AirPods ve Beats'den bağımsız olarak yeni bir kulaklık modeli üzerinde çalışıyor.

Apple ürünleri ile ilgili verdiği bilgilerle bu alanda en önemli otoritelerden biri olan KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, henüz ayrıntılar net olmamakla birlikte Cupertinolu şirketin yeni bir kulaklık modeli geliştirdiğini ifade etti.

Apple'ın ilk olarak 2016 yılında hayatımıza soktuğu AirPods, ses kalitesi anlamında kusursuz bir deneyim sunmasa da, kesinlikle piyasadaki en popüler kablosuz kulaklıkların başında geliyor. Yaklaşık dört sene önce hatrı sayılır bir para ödeyerek Beats'i bünyesine katan Apple, buna rağmen kendi kulaklık modellerini geliştirmeye devam ediyor.

Kuo'ya göre, AirPods ve Beats'den bağımsız olarak yeni bir kulaklık modeli daha geliyor. Apple markası altında çıkması beklenen ve W2 yonga setinin eşlik edeceği söylenen kulaklık 'kafa üstü" bir yapıya sahip olacak.

Siri desteği ile kablosuz olarak çalışacak kulaklık, 2018'in dördüncü çeyreğinde piyasaya çıkacak. Ayrıntılar henüz netlik kazanmasa da, üretim tarafında Primax ve SZS firmalarının olacağı söyleniyor.