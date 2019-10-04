Apple Yüzünden Eşcinsel Oldum Dedi ve Dava Açtı

Rusya'da yaşayan bir kullanıcı Apple'ı şok eden bir dava açtı. Rus adam iPhone'una indirdiği uygulamanın kendisini eşcinsele dönüştürdüğünü söyledi ve Apple'a 15.500 dolar manevi tazminat davası açtı.

Rus adam iPhone'una GayCoin isimli bir uygulama indirdi ve 69 GayCoin satın aldı. Adam aldığı GayCoin sonrasında eşcinsel oldu. Adam Apple'ıhomoseksüelliğe teşvik suçundan mahkemeye verdi.

Rus adam açtığı davanın dilekçesine "Tecrübe etmediğim bir şeyi nasıl yargılayacağımı düşündüm. Hemcinslerim ile ilişkiye girmeye karar verdim. Şu anda erkek arkadaşım var. Konuyu aileme nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Bir daha asla normal olamayacağım" yazdı.

Rus adam Apple'a açtığı davayı kazanamayacak gibi görünüyor. Çünkü App Store'da milyonlarca uygulama bulunmakta ve her uygulamayı Apple geliştirmiyor. 'GayCoin' Apple'ın geliştirdiği bir uygulama olsaydı Rus adamın davayı kazanması muhtemeldi. Rus adam Apple'a dava açmak yerine uygulamayı geliştiren şirkete dava açsaydı daha doğru olacaktı.

Rusya'da eşcinsel propaganda yapmak yasak. Apple adamın açtığı dava hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Apple GayCoin isimli uygulamayı App Store'dan kaldırabilir. Rus adamın açtığı dava hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.