Ar-Ge 250 Listesi Açıklandı! Zirvedeki İsim Yine Aynı

Turkishtime tarafından hazırlanan “Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri” raporu yayınlandı. Listenin zirvesinde yine aynı isim var!

ASELSAN Birinciliği Koruyor

Ar-Ge 250 araştırmasına göre 2018 yılında en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirket, 2.162.839.458 lira ile ASELSAN oldu.

Ar-Ge 250 araştırmasının ilk onunda; savunma ve havacılıktan dört, otomotivden üç, beyaz eşyadan bir, telekomdan bir ve elektronikten bir şirket bulunuyor. İlk ondaki savunma ağırlığına karşı ilk ellide otomotiv sektörünün liderliği dikkat çekiyor.

Aselsan’ın Ar-Ge harcamaları bu yıl 2.162.839.458 liraya ulaştı.Bu rakam geçen yıl 1 milyar 674 milyon TL idi. ASELSAN, toplam cirosunun dörtte birini (Yüzde 24) Ar-Ge’ye ayırıyor.

Ar-Ge 250’nin ikinci sırası da değişmedi: Havacılık sektörünün milli devi, Tusaş. Tusaş 2018 yılında 1 miyar 575 milyon TL civarında Ar-Ge harcaması yaptı. Şirketin Ar-Ge harcamaları geçen yıl ilk kez 1 milyar TL sınırını geçmişti. Tusaş da, Aselsan gibi cirosunun yaklaşık dörtte birini (Yüzde 26) Ar-Ge’ye ayırıyor.

İşte O Liste!