Araştırmalara Göre İnceleme Videolarına Olan İlgi Artıyor

Özellikle elektronik bir ürün almadan önce internette araştırıyor, yorumları okuyor ve videoları izliyoruz. Yapılan araştırmalar alışveriş öncesinde video izleyen kullanıcıların sayısında önemli bir artış olduğunu işaret ediyor.

Google'ın son verileri kullanıcıların yarısından fazlasının bir ürün almadan önce inceleme videosu izlediğini gösteriyor. Bu durumu gözlemleyen pek çok çevrimiçi alışveriş platformu da, kendi ekipleri ile birlikte ürün inceleme videoları paylaşmaya başladı.

Videonun fotoğraflar karşısında her geçen gün güçlendiğini belirten yetkililer, kolay tüketilebilmesi nedeniyle yazının da önüne geçtiğini söyledi. Basit bir video ekleme modülü ile internet sitesine kolayca video yükleyen siteler, rakiplerinden bu şekilde ayrılıp öne çıkmayı planlıyor.

Özellikle giyim tarafında daha sık yaşanan, çekilen fotoğraflar ile gelen ürünlerin aynı olmaması sorunu kullanıcılar tarafından sıkça yaşanıyor. Bu gibi durumlarda hem görüntülü olarak görme hem de farklı açılardan net şekilde bakabilme imkanına sahip olan kullanıcılar, bu nedenle video içeriklerini daha çok tercih ediyor.

Siz de internet sitemizden ve YouTube kanalımız üzerinden çektiğimiz inceleme videolarına ulaşabilirsiniz.