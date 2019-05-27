ARM, Yeni Nesil Çip Tasarımlarını Tanıttı: Cortex-A77 ve Mali-G77

Mobil işlemci mimarisi alanında dünyanın tek hakimi olan ARM, Computex 2019 kapsamında üstün performanslı yeni çip mimarileri Cortex-A77 ile Mali-G77’yi tanıttı.

Japon telekomünikasyon devi SoftBank çatısı altında faaliyet gösteren ARM, amiral gemisi telefonlara güç verecek yeni nesil çiplerini, Tayvan'ın başkenti Taipei'de düzenlenen Computex 2019’da görücüye çıkarttı.

Şirketin yeni çip mimarileri, özellikle yapay zeka ve makine öğrenimi alanında muazzam bir performans vadediyor.

Öncelikle Cortex-A77 işlemciye bakalım. ARM'in şimdiye kadarki en güçlü çekirdeği olan ürün, geçtiğimiz yıl tanıtılan halefi A76’dan yüzde 20 daha hızlı performans gösteriyor. Bu da makine öğrenimi konusunda 2017 yapımı Cortex A55’ten yaklaşık 35 kat daha güçlü olduğu anlamına geliyor.

Üstün performansına rağmen yüksek bir enerji tasarrufuna sahip olan Cortex-A77, amiral gemisi cihazların batarya sürelerini uzatmalarına önemli bir katkı sağlayacak.

Peki, ARM’in tanıttığı yeni grafik işlemcisi Mali-G77 neler vadediyor? Mali-G77 GPU, G76'ya göre genel olarak yüzde 40 daha hızlı grafikler elde ediyor. Ayrıca makine öğrenimi hızında da yüzde 60’lık bir artış söz konusu.

Bir önceki sürümü olan Mali-G76'ya kıyasla yüzde 30 daha fazla enerji tasarrufu sağlayan Mali-G77, özellikle yapay zeka ve sanal gerçeklik alanında kullanıcılara müthiş bir deneyim sunabilir.