Artık Yaşlansanız Bile Vücudunuz Eskimeyecek

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan bir ilaç sayesinde artık yaşlılık etkileri geriye doğru çevrilebiliyor. Fareler üzerinden denenen ilaçlar aracılığıyla tekrardan saç çıkarma işlemi başarılı oldu.

Batı tarzı beslenmenin yarattığı hasarı onarmak için yapılan bir deneyde cilt sorunları, saç dökülmesi ve beyazlaması gibi sorunlarla başa çıkmak isteyen bilim insanları en sonunda bir ilaç geliştirdi. Denek olarak fareleri kullanan bilim insanları yaşlılık belirtilerini tersine çevirebileceklerine inanıyorlar.

Bilim dergisinde yer alan rapora göre 36 hafta boyunca 'Batı diyetiyle' beslenen farelerin ciltlerinde kırışıklıklar olurken aynı zamanda tüyleri de siyahtan beyaza döndü. Ayrıca farelerin dörtte üçünde deri lezyonları ortaya çıktığı ifade ediliyorken geliştirilen ilaç sonucunda farelerin deri ve saçlarının eski haline geri döndürülebildiği kaydedildi.

Şimdilik fareler üzerinde etkili olan ilaçların insanlara yönelik olmasında da iyi bir mesafe katedildiği belirtildi. Ayrıca ilaç sayesinde yaşlılık belirtilerine ek olarak sedef veya diyabet kaynaklı cilt yaralarının da tamamen yok edilebileceği düşünülüyor. Fakat bu etkileri hemen ortadan kaldırmanın mümkün olmayacağını belirtmek gerek.