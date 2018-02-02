Aselsan'dan Su Üstünde Gidebilen İnsansız Araç: Levent

Son yıllarda ihtiyaçlar doğrultusunda yenilikçi ürünlere imza atan Aselsan, bugün itibarıyla yepyeni aracını tanıttı. Su üzerinde insana ihtiyaç duymadan gidebilen aracın adının Levent olduğu ifade edildi. Gece ve gündüz kameralarını, makineli tüfek ve uçaksavar taşıyabilen Levent, su üzerinde üst seviye güvenlik sağlayabiliyor.

Pek çok alanda kullanılabilen Levent sadece liman ve üs korumasında değil, riskli koylarda devriye görevi yapabiliyor. Bu anlamda ülkemiz için büyük bir yenilik olan bu araç, su üzerinde detaylı keşif yapabilme, acil müdahalede bulunma ve haberleşmede kullanılabiliyor. Ayrıca herhangi bir insan gücüne ihtiyaç duymayan Levent, uzaktan kumanda ile yönetilebiliyor ve 30 knot sürate kadar çıkabiliyor.

Modüler altyapısı sayesinde farklı ortamlara ayak uydurabilen araç, yüksek süratli ve dayanıklı RHIB (Rigid-Hull Inflatable Boat) platformunda geliştirilmiş durumda. Bu sebepten dolayı da savunmada büyük yardımının olacağı ifade ediliyor. Ayrıca uzaktan kontrol sistemine sahip olan Levent, gece veya gündüz demeden kritik görevleri gerçekleştirebiliyor. Ayrıca barındırdığı silah sistemi de kumanda ile kontrol edilebiliyor.

Yakın zamanda seri üretime geçileceği belirtilen Levent'in nerelerde ve hangi özelliklerle kullanılabileceğine göz atalım:

Levent'in Özellikleri ve Kullanım Alanları