ASELSAN'ın Ürettiği Takograf, 1 Milyar Euro Kar Sağlayacak

Dünyada sadece birkaç ülke tarafından üretilen sayısal takografları artık ASELSAN da üretecek. Bu projeyle beraber 1 milyar Euro'ya yakın döviz ülkemizde kalacak. ASELSAN şirketi yeni takografın seri üretimine başladı.

Pek çok konuda ülkemiz için projeler ve yeni fikirler geliştiren ASELSAN, şimdi de trafikte ihtiyaç duyulan sayısal takograf cihazını üretti. Takografların, Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında kamyon, kamyonet ve 9'dan daha fazla yolcu taşıyan araçlarda zorunlu olarak bulunması gerekiyor. Yani ürettiği takograf cihazlarını yurtdışı ülkelerine de satacak olan ASELSAN, ülkemizden döviz çıkışını da engellemiş olacak.

Şirket tarafından geliştirilen cihaz otomobilin hızını ve kullanan sürücülerin kullanım sürelerini kimlikleriyle beraber otomatik olarak kaydedebiliyor. Ayrıca yeni sayısal katograflar, kayıt sistemine dışarıdan müdahalelere de geçit vermiyor.

"Birlikte Çalışabilirlik Testleri"ni ilk başvurusunda geçerek sertifika almayı başaran şirket, ürünlerine STC-8250A kod adını verdi. Ayrıca ASELSAN dünya üzerinde dördüncü takograf üreticisi oldu.

ASELSAN tarafından geliştirilen takograflar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.