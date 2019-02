Aşı Karşıtları İnsanlığı Yok Edecek Yeni Virüs Olarak Plague Inc'e Eklenecek

Son günlerin en büyük tartışma konularının başında aşı karşıtları ve insanlığa verdikleri zarar geliyordu. YouTube'un aşı karşıtı videolara reklam vermekten vazgeçtiğini duyurmasının ardından bir darbe de Plague Inc isimli oyunun yapımcısından geldi. Yapılan açıklama ile aşı karşıtlarının insanlığı yok edecek yeni virüs olarak Plague Inc’e ekleneceği belirtildi.

Çocuklarını aşı yaptırmayan ve çocuklara yapılan aşıların hastalıklara sebep olduğunu dile getiren kişileri tanımlamak için kullanılan aşı karşıtı, son günlerin en popüler konularından bir tanesiydi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde aşı karşıtlığı günden güne popüler bir başlık halini alırken, birçok doktor ve uzman aşı karşıtlığının büyük problemlere yol açabileceği konusunda uyarıları yayınlıyorlardı. Aşı karşıtı olup çocuklarına gerekli aşıları yaptırmayan ebeveynler yüzünden çocukların ölüm riski olduğu hatırlatılırken, aşı olmayan çocuklar yüzünden diğer insanların da tehlikeye girdiği dile getiriliyordu.

Ok, fine! :P If this petition gets to 10k, will add a specific new anti-vaxxer scenario to Plague Inc. https://t.co/DJjmRFpOMa

Aşı karşıtlığı konusunda farkındalık yaratmak için farklı yollar arayan sosyal medya kullanıcıları ise hedeflerinden biri olarak Plague Inc isimli oyunu seçmişlerdi. Çeşitli hastalıkları tüm dünyaya yayarak, insanlığın sonunu getirmeye çalıştığımız Plague Inc’e aşı karşılığının bir virüs olarak eklenmesini isteyen sosyal medya kullanıcıları, konu hakkında imza kampanyası başlatmışlardı. Toplanan imza sayısının 10 bini geçmesi üzerine harekete geçen yapımcı, yakın zaman sonra aşı karşıtlığının oyuna ekleneceğini belirtti.

Alright, alright! You spoke, we listened. Neurie's very happy to hear that we're going to start figuring out anti-vaxxers soon. He's dying to try and get inside their heads. https://t.co/fYq09awgJc pic.twitter.com/Sof0aJE0yw