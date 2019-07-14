Assassin's Creed Odyssey'in Story Creator Modu'ndaki Seviye Atlatan Görevler Engellenecek

Ubisoft, yayınladığı güncellemeler ile Assassin's Creed Odyssey oyununu geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay, E3 2019 sırasında yayınlanan güncelleme ile oyuncuların kendi hikayelerini oluşturmalarına olanak tanıyan Story Creator Mode oyuna eklenmişti. Oldukça güzel bir düşünce olduğunu söyleyebiliriz. Mesela oyunu oynarken hayalinizde bir şeyler canlanmışsa ve "Keşke fırsat sunulsa da yapabilsem!" demişseniz, buyurun fırsat bu fırsat.

Ancak her şeyde olduğu gibi bu modun da kötüye kullanılabilir olduğunu ortaya çıktı. Story Creator Mode ile birçok kullanıcı diğer kullanıcılara kolaydan deneyim puanı kazandırması için hikayeler oluşturmuş. Bu sayede, neredeyse hiçbir şey yapmadan kısa bir süre içerisinde fazlaca deneyim puanı kazanabiliyor ve buna bağlı olarak da seviye atlamanız mümkün oluyor.

Bu durumdan haberdar olan Fransız yayıncı, Ubisoft forumları üzerinden bir açıklamada bulundu. Açıklamada kolay yoldan deneyim puanı kazandıran araştırma görevlerinin sayısındaki artışın fark edilmiş olduğunu belirten Ubisoft, bunun genel kalite, bütünlük ve Story Creator Mode'un amacı açısından tehlike oluşturduğunu ve yayınlanmış olan yaratıcı, ilginç ve harika topluluk hikayelerinin geri planda kalmalarına neden olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu sorunun önüne geçebilmek için çalışmaların yapıldığını belirten Ubisoft kolay yoldan deneyim puanı kazandıran görevlerin otomatik öneri sisteminden çıkartılacağını, istismar ve hilekarlık gerekçesiyle rapor edilenlerin gizleneceğini ve bu tür araştırma görevlerini oluşturmaya devam eden kullanıcıların ise çeşitli yaptırımlar ile karşılaşacağını söylüyor. Bakalım bu tür önlemler caydırıcı olacak mı? Gelişmeleri takip edeceğiz.