Assassin's Creed Odyssey'nin 1.3.0 Güncellemesi Yayınlandı

Sizlerle daha önceden paylaştığımız haberimizde, bu ay yayınlanacak olan Assassin's Creed Odyssey güncellemesinden bahsetmiştik. Kısa bir zaman önce de beklenen güncelleme yayınlandı. Ubisoft, güncellemenin yayınlanması ile merak edilen notları bizlerle paylaştı.

Yeni Assassin's Creed Odyssey güncellemesi PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında yayınlandı. 1.3.0 versiyonlu güncellemenin notlarına bakacak olursak, büyük bir bölümünün The Fate of Atlantis ve Legacy of the First Blade ek paketleri, Lost Tales of Greece, New Game+, oynanış, oyunun geçtiği dünya, araştırma görevleri, gemimiz Adrestia, grafikler, animasyonlar, ses, altyazılar, kullanıcı arayüzü, menü, Perk'ler, Engraving'ler, beceriler, kararlılık, performans, fotoğraf modu, Ubisoft Club, başarımlar ve kupalar ile ilgili hata çözümlemelerinin yapıldığını görebiliyoruz. Mesela New Game+ ile ilgili olarak bütün harita ilerleyişinin hatalı bir şekilde aktarılması, Ainigmata Ostraka tabletinin tamamlanmasına engel olan hata, Lokris Overwatch görüş noktasına hızlı seyahat ile gittiğinizde yanlış noktada doğmanız ve tarikat üyeleri Swordfish ve Brison'ı öldürdüğünüzü teyit etmenize engel olan hatalar gibi.

Güncelleme ile sadık dostumuz Ikaros'un saldırı hasarının artırılacak olması, paralı askerlerin farklı miktarlarda demir ve değerli taş taşımaları, düşman okçularının Critical Chance ve Critical Damage becerilerinin kaldırılması, haftalık kontratların daha kolay ve daha hızlı tamamlanabilmesi için gerekli olan hedeflerin azaltılması, The Fate of Atlantis senaryosundaki silahların ücretleri ana oyundaki silahların ücretleri ile eşitletmesi, Ainigmata Ostraka tabletlerinin nereye ait olduklarının gösterilmesi, Legendary Lieutenant'ların seviyelerinin oyuncuların seviyelerine yükseltilmesi gibi denge ayarlamaları da gerçekleştiriliyor.

Son olarak, ikinci The Fate of Atlantis bölümü olan Torment of Hades ve sıradaki Lost Tales of Greece bölümü için de içerik desteklerinin sağlanacağını söylemeden geçmeyelim.