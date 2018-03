Assassin's Creed Origins'in Genişleme Paketinden Yeni Video

Assassin's Creed Origins: The Curse of the Pharaohs isimli ek paketi yayınlamak üzere olan Ubisoft, serinin son oyunu Assassin’s Creed Origins’e çıkaracağı paket için yeni bir video yayınladı.

Assassin’s Creed serisi, ilk oyunundan bu yana dünya tarihinde önemli yeri olan gizli bir örgütü konu alıyordu. Tarih kitaplarına geçen birçok olaya yön veren bu örgütün elemanlarını yönettiğimiz serinin son oyunundaysa Antik Mısır’a geri dönmüş ve ilk suikastçının yaşadıklarını görme şansı yakalamıştık.

Birkaç ay önce yayınlanan ve Antik Mısır’ın yer altı dünyasını anlatan The Hidden Ones paketinin ardından yeni bir paket daha çıkarmaya hazırlanan Ubisoft, The Curse of the Pharaohs adını verdiği genişleme paketin ilk videoyu ise bugün yayınladı. Mısır’ın fantastik tarafını ele alacak olan paketle birlikte oyuna doğaüstü yaratıkların ve canlıların ekleneceği de görülmüş oldu.

13 Mart itibarıyla Assassin's Creed: Origins'in çıkış yaptığı PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına aynı anda yayınlanacak olan The Curse of the Pharoahs ile birlikte oyuna yeni karakterlerin yanı sıra farklı görevler ve daha fazla günlük ödüller ekleneceği de söylenenler arasında yerini aldı.