Assassin's Creed Valhalla Araştırmayı Ödüllendirecek Sistem Sunacak

Araştırma yapmayı seviyorsanız, Assassin's Creed Valhalla sizi epey teşvik edecek. Yapılan bir röportajda hoş bir yeni bilgi ortaya çıktı. Assassin's Creed Valhalla araştırmayı ödüllendirecek. Detaylar haberimizde.

Açık dünya oyunlar bizlere uçsuz bucaksızmış gibi görünen haritalar sunuyorlar. Eğer ana ve yan görevleri veya çeşitli aktiviteleri yapmaktan sıkılırsanız, dilediğiniz gezip tozma olanağınız da oluyor. Tabii ki bu esnada beklenmedik sıkıntılar ile karşılaşmanız da kaçınılmaz oluyor. Ancak geliştiriciler zaman zaman oyuncuları araştırma yapmaya teşvik etmek ve araştırma yapmayı seven oyuncuların da ellerinin boş dönmemelerini istedikleri için küçük sürprizleri devreye sokmayı ihmal etmiyorlar. Mesela Rebellion, Strange Brigade oyuncularını bu konuda farklı silahlar ve büyülü objeler ile ödüllendiriyor. Ubisoft Montreal de meraklı oyuncuların hoşuna gidecek içeriklerin Assassin's Creed Valhalla oyununa eklendiğini söyledi.

Assassin's Creed Valhalla Araştırmacı Oyuncuları Sevindirecek

Yakın bir zaman önce GamesRadar tarafından Hikaye Yönetmeni Darby McDevitt ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportaj sırasında McDevitt, oyunun dünyasının İngiliz ve İskandinav halkiyatından ve mitolojilerinden alıntı yapılan birçok fantastik elementin olduğunu ve ana senaryodan uzaklaşmak isteyen oyuncuların ilginç hikayeler ve keşifler ile ödüllendirileceğini dile getirdi.

"Oyunumuzda kesinlikle fazlaca ana hikaye görevi, fazlaca yoğun hikaye anlatımı var." yorumunda bulundu Hikaye Yönetmeni Darby McDevitt ve devam etti: "Ama sahne arkasında ve kapalı kapılar arkasında kalan dünya işlemesi, fazlaca hikaye anlatımı da var. Bulmaya çalışmak ve araştırmak zorundasınız. Oyunumuzda merak, ödüllendirilecektir."

Assassin's Creed Valhalla 17 Kasım 2020 tarihinde PC, PlayStation 4, Stadia ve Xbox One için satışa sunulacak. PlayStation 5 ve Xbox Series X versiyonları ise her iki konsolun çıkış zamanında piyasada olacak.