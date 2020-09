Assassin's Creed Valhalla Daha Erken Çıkacak

Ubisoft, merakla beklenen oyununun çıkış tarihini değiştirdi. Assassin's Creed Valhalla daha erken bir tarihte bizlerle olacak. Detaylar haberimizde.

Bu sene, sıradaki Assassin's Creed oyunu ile buluşacağımız bir sene olacak. Uzun zamandır ne zaman çıkacağı merak edilen Assassin's Creed Valhalla için belirlenen tarih, Ubisoft Forward sırasında 17 Kasım 2020 olarak belirlenmişti. Bu elbetteki PC (Epic Games Store ve Uplay), PlayStation 4, Stadia ve Xbox One kullanıcılarının buluşacağı tarih olup, PlayStation 5 ve Xbox Series X versiyonlarının ise çok geçmeden piyasada olacağı söylenmişti.

Bugün Xbox Series X konsolunun resmi çıkış tarihinin duyurulmasının ardından Ubisoft da yeni duyuru yaparak, Assassin's Creed Valhalla oyununu bekleyen oyunculara müjdeli bir haber vermiş oldu. Duyuruya göre yeni Assassin's Creed, 17 Kasım 2020 yerine 10 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak. Yani şimdilik PlayStation 5 hariç bütün platformlarda, eş zamanlı olarak piyasada olacak.

Oyunun PlayStation 4 veya Xbox One versiyonunu satın almış olanlar, platform tercihlerine göre PlayStation 5 veya Xbox Series S / X versiyonuna ücretsiz yükseltme yapabilecekler.

Assassin's Creed Valhalla launches with Xbox Series X | S on 10th November, 2020.

Build the legend of a Viking raider on any console.

Upgrade from Xbox One to Xbox Series X at no additional cost. pic.twitter.com/0IH29wpbIz