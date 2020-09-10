Assassin's Creed Valhalla Daha Erken Çıkacak

Ubisoft, merakla beklenen oyununun çıkış tarihini değiştirdi. Assassin's Creed Valhalla daha erken bir tarihte bizlerle olacak. Detaylar haberimizde.

Bu sene, sıradaki Assassin's Creed oyunu ile buluşacağımız bir sene olacak. Uzun zamandır ne zaman çıkacağı merak edilen Assassin's Creed Valhalla için belirlenen tarih, Ubisoft Forward sırasında 17 Kasım 2020 olarak belirlenmişti. Bu elbetteki PC (Epic Games Store ve Uplay), PlayStation 4, Stadia ve Xbox One kullanıcılarının buluşacağı tarih olup, PlayStation 5 ve Xbox Series X versiyonlarının ise çok geçmeden piyasada olacağı söylenmişti.

Assassin's Creed Valhalla Çıkış Tarihi Güncellendi

Bugün Xbox Series X konsolunun resmi çıkış tarihinin duyurulmasının ardından Ubisoft da yeni duyuru yaparak, Assassin's Creed Valhalla oyununu bekleyen oyunculara müjdeli bir haber vermiş oldu. Duyuruya göre yeni Assassin's Creed, 17 Kasım 2020 yerine 10 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak. Yani şimdilik PlayStation 5 hariç bütün platformlarda, eş zamanlı olarak piyasada olacak.

Oyunun PlayStation 4 veya Xbox One versiyonunu satın almış olanlar, platform tercihlerine göre PlayStation 5 veya Xbox Series S / X versiyonuna ücretsiz yükseltme yapabilecekler.

Assassin's Creed Valhalla launches with Xbox Series X | S on 10th November, 2020.

Build the legend of a Viking raider on any console.

Upgrade from Xbox One to Xbox Series X at no additional cost. pic.twitter.com/0IH29wpbIz — Assassins Creed UK (@Assassins_UK) September 9, 2020

Assassin's Creed Valhalla Detayları

Tercihinize göre cinsiyeti erkek veya kadın olabilecek Eivor, sonu gelmeyen bir savaş ve azalan kaynaklar yüzünden Norveç topraklarını terk etmek zorunda kalmış Norveçli bir grubun lideri olacak ve yolculuklar grubu, Kuzey Denizi'nden İngiltere topraklarına geçirecek.

Hikaye boyunca, grubunuz için yepyeni bir gelecek inşa etmeye çalışacaksınız. Bu süreçte de Viking savaşçılarının çatışma stilini tam olarak yansıtacak şekilde revizyondan geçirilmiş olan sistem sayesinde tercihen aynı anda balta ve kılıç dahil iki silahı birden veya bir elinizde silah ve diğer elinizde kalkan kullanarak çok daha fazla düşman çeşidi ile çarpışabilir veya Hidden Blade ile işinizi gizlice halledebilirsiniz.

Elinizdeki az miktardaki kaynaklarınız ile rıhtımdan gözünüze herhangi bir noktaya daha fazla kaynak için kadırganız ile akınlar düzenleyebileceksiniz. Bununla birlikte, sadece daha fazla kaynak için değil Sakson kalelerine ve ordularına karşı akınlar da yapabileceksiniz. Elde edeceğiniz kaynaklar, etkinizi bir yandan da büyüteceğiniz yerleşkenizin ötesine geçirmiş olacak.

Vikingler olarak İngiltere topraklarının kontrolü için verilen güç savaşının ortasında yeni yerleşkenizi kurup genişletmeye çalışırken, Wessex kralı Aelfred dahil Sakson direnişleri ile karşılaşacak ve Eivor olarak her şeye rağmen Valhallah salonunu görüş alanınızda tutmaya devam etmeye çalışacaksınız.

Assassin's Creed Valhalla oyunundaki gerek savaşlarda gerekse de diyaloglar sırasında farklı seçimler yapabileceksiniz ve bu seçimleriniz de zafere giden yolda farklı adımlar olacak ve sizi farklı bitişlere ulaştıracak.