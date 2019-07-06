Asteroid, 100 Yıl İçinde Dünya'ya 165 Kez Yaklaşacak

NASA son yıllarda Dünya’ya çarpma riski bulunan ve Dünya’nın yakınından geçebilecek asteroidler üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor. NASA’nın yaptığı son gözlemlere göre FT3 ismi verilen asteroid, Dünya için tehlike oluşturan cisimlerden bir tanesi. Asteroid, 2019 ve 2116 yılları arasında Dünya’ya 165 kez yaklaşacak.

Asteroidin bu yakın geçişlerden ilkini gerçekleştireceği tarihin 3 Ekim olacağı tespit edildi. Diğer geçişlerin ise sırasıyla 2 Ekim 2004 ve 3 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Asteroidin Dünya’ya çarpma olasılığı düşük olsa da uzmanlar böyle bir şeyin gerçekleşmesi durumunda etkilerinin yıkıcı olabileceğini söylüyor. FT3 isimli asteroidin genişliği 340 metre olarak tespit edilirken ağırlığının ise 55 milyar kilogram civarında olduğu düşünülüyor. Bu büyüklükte bir asteroidin yaratacağı çarpmanın etkisinin 2.7 milyon ton olacağı hesaplandı. Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombaları 13 ve 18 ton TNT etkisindeydİ. Her ne kadar rakamlar korkutucu görünse de asteroidin Dünya’ya çarpma ihtimali ise 11 milyonda 1 olarak olarak hesaplandı.

FT3’ün tespit edilmesinden daha önce ise bilim insanları Empire State büyüklüğünde olan Bennu isimli asteroidi keşfetmişlerdi. Bu asteroidin ise 2135 yılında Dünya’ya çarpacağı düşünülüyor. Çarpmanın oldukça yıkıcı etkileri olabileceği için asteroide karşı silah kullanma seçeneği üzerinde duruluyor.