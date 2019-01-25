Astronotlar Rus Yemeklerinden Vazgeçemiyor

Rus kozmonot Oleg Artemyev, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kalan astronotların kendi yemeklerini beğenmediklerini ve Rus kozmonotlarla yemeklerini takas etmek için uğraştıklarını dile getirdi.

Bugüne kadar iki kere Uluslararası Uzay İstasyonu’na giden ve son olarak 23 Mart’tan 4 Ekim’e kadar istasyonda kalan Oleg Artemyev, Rus yemeklerinin ne kadar güzel olduklarını anlattı. RİA Novosti haber ajansının yayınladığı "Nasıl yapılır?" isimli radyo yayını serisine katılan Artemyev şunları söyledi: "Rus yemekleri son derece lezizken, Avrupalıların yiyecekleri tatsız tuzsuz. Yemeklerimizden arta kalan bir şey olursa, yemediğimiz yemeklerin hepsini elimizden hemen alıyorlar."

"Uzayda bazı yemekler döviz birimi yerine geçiyor" diyen Artemyev şöyle devam etti. "Örneğin yemiş, kuş üzümü ve yer iğdesiyle hazırlanan Rus kesmiği astronotlar arasında oldukça popüler. Bu sebeple bize gönderilmeyen yengeç, istiridye ve karides gibi deniz ürünleriyle takas ediyoruz. Leziz ekmeklerimiz de var tabii: Borodino ekmeği, Moskova ekmeği, çavdar ekmeği… Ancak her zaman pratik olmayabiliyorlar. Avrupalıların mayasız düz ekmekleri ve tortillaları var, konserve yiyeceklerimizi aralarına koyup dürüm yapmak için onları da tercih edebiliyoruz. Adeta burrito gibi oluyor, son derece lezzetli."