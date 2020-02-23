Astronotun Ev Yapımı Roketi Sonu Oldu

Çılgın Mike olarak da bilinen Mike Hughes, kendi yaptığı buhar roketi yüzünden hayatını kaybetti. Çılgın astronot 64 yaşındaydı ve amatör olarak bu işlerle uğraşıyordu. İşte haberimizin detayları.

Amerika'da birçok amatör astronomi meraklısı kendi buharlı roketlerini yapabiliyor. Mike Hughes gibileri ise sadece roket fırlatmakla kalmıyor. Aynı zamanda bu roketlerin içinde yer almayı da ihmal etmiyor. Ancak onun bu cesareti aynı zamanda ölümüne neden oldu.

Ev yapımı roketler tehlikeli olabiliyor

64 yaşındaki amatör astronot, ev yapımı buharlı roketi ile kalkış yapmak istiyordu. Mike Hughes 1524 metre yüksekliğe ulaşmayı hedefliyordu. Böylece dünyanın kıvrımlı bölümlerini görebilecekti.

Onun 1524 metre irtifaya ulaşmayı hedeflediği roketin, Waldo Stakes ile birlikte üretildiği söyleniyor. Kaliforniya’da fırlatılan roket, The Science Channel tarafından da 'Ev Yapımı Astronotlar' adlı belgesel için kaydediliyordu. Böylece amatör astronotların ortaya çıkarmış olduğu ilginç başarılar seyircilere gösterilecekti.

The Science Channel, “Düşüncelerimiz ve dualarımız bu zor zamanda ailesiyle birlikte” dedi ve “Bu kalkışı gerçekleştirmek her zaman onun hayali olmuştu ve o anlarda Science da yolculuğunun günlüklerini tutmak için oradaydı” açıklamasını yaptı. San Bernadino County Şerifi, 247. Otoban’da gerçekleşen kazaya müdahale etti. Bu kazada bir kişinin öldüğü doğrulandı.