ASUS, 2019'da Satışa Sunacağı Yeni Ürünlerini Tanıttı

Dünyanın en tanınmış donanım üreticilerinden ASUS, 2019 yılını yeni ürünleriyle karşıladı. Yakın zaman önce düzenlenen ROG Merhaba 2019 etkinliğiyle ASUS, CES 2019’da tanıtılan birçok yeni ürününün detaylarını paylaştı.

Kullanıcı elektroniği fuarı CES 2019 kapsamında birçok üretici yeni ürünlerini tanıtmıştı. Bunlardan bir tanesi olan ASUS, birbirinden başarılı yeni donanımlarını göstermiş ve ürünleriyle beğeni toplamayı başarmıştı. Türkiye’de düzenlenen ROG Merhaba 2019 etkinliği kapsamındaysa yeni ürünlerin detayları aktarıldı.

Etkinlik sırasında ROG Strix GeForce RTX 2060 ekran kartı ve TUF Gaming GT501 modellerinin yanı sıra ROG Zenith Extreme Alpha ve ROG Rampage VI Extreme Omega anakartları, ROG Matrix GeForce® RTX™ 2080 Ti ekran kartı, ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC Call of Duty: Black Ops 4 Edition ekran kartı ve PNK LTD serisinden ROG Gladius II Origin oyuncu faresi ve ROG Strix Fusion 300 oyuncu kulak üstü oyuncu kulaklığı da tanıtıldı.

Yeni ürünlerle alakalı ASUS Türkiye OPBG Ülke Müdürü Erkan Genç, “CES 2019’da tanıtılan ürünleri dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye’de tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ROG serisi dünyanın en iyi oyun donanım ve yazılımını yaratmak için oluşturuldu ve bu doğrultuda emin adımlarla ilerliyor. Yeni ürünler de bunun göstergesi. Oyunculara ürettiği özel ürünleriyle birçok ilki gerçekleştiren ASUS ROG, burada duyurduğumuz ürünlerle bir başka dönüm noktasına imza atıyor” ifadelerini kullandı. Ürünlerin bazılarıysa hemen aşağıdaki gibi anlatıldı.

ROG GeForce RTX 2060: "Teknoloji harikası sistemler için tasarlanan ve etkinlikte ilk defa Türkiye’deki meraklılarıyla buluşan ROG Strix GeForce® RTX 2060, barındırdığı hız aşırtma (overclock) potansiyelini açığa çıkaran birçok özellikle donatıldı. Aura Sync RGB hem aydınlatma sunuyor hem de neredeyse sınırsız renk seçeneğiyle hem ön kapağa hem de arka plakaya hoş bir görünüm katıyor. Patentli üç Wing-blade fan ise bu orta seviyeli Turing™ ekran kartının performansını üst seviyelere taşıyor. Auto-Extreme teknolojisi adı verilen özel otomatik üretim süreciyle üretilen grafik kartının ısınmasını engelleyen çözümlere ek olarak, devre kartı üzerindeki baskıyı azaltan metal destek ve hem GPU hem de CPU sıcakları için hibrit fan kontrolü sunan FanConnect II başlıkları gibi üst seviye özellikler de mevcut. Performansı ve şık görünümü bir araya getirmek isteyenler, ROG Strix GeForce® RTX 2060 ile aradıklarını fazlasıyla elde edecek."

TUF Gaming GT501 Oyuncu Kasası: "Türkiye’de görücüye çıkan bir diğer ürün ise TUF Gaming GT501 bilgisayar kasası. TUF Oyuncu Aksesuarları serisinin bir parçası olan kasanın tasarımında askeri motifler kullanıldı. GT501, bilgisayarın bileşenlerine benzersiz bir koruma sağlıyor. Çelik parçaların ağırlıklı olarak kullanıldığı kasanın yalnızca ön yüzünde ve oradaki bağlantı noktalarında plastik bulunuyor. Dumanlı bir görünüme sahip dayanıklı cam, bilgisayarın bileşenlerine gizemli bir görünüm katarken, kasanın üst kısmında yer alan iki pamuk dokumalı tutacak da kasanın LAN partilerine taşınmasını kolaylaştırıyor. Ek olarak, 2 adet dikey PCI-E slot ekran kartı taşıma desteği de bulunmakta. Ayrıca GT501’de en yüksek oyun performansı için olmazsa olmaz olan fan ve radyatörler için birçok alan bulunuyor."

ROG Zenith Extreme Alpha ve ROG Rampage VI Extreme Omega anakartlar: "ROG serisi yeni anakartlar ROG Zenith Extreme Alpha ve ROG Rampage VI Extreme Omega’da yer alan AMD X399 and Intel X299 çip setleri, üstün performans sunan çekirdekleri ve en gelişmiş işlemcilerde bulunan bant genişliğini bir araya getiriyor. Böylece performans meraklılarına, içerik üreticilerine aradıkları performansı ulaştırıyor. Threadripper ve Core X serisi işlemcileri barındıracak şekilde yenilenen ROG anakartlar eski versiyonlarına kıyasla sundukları performansı en üst seviyeye çıkarıyor ve yeni işlemcilerle yarışabilecek güce sahip oluyor."

ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti ekran kartı: "İnovasyon ve performans beklentilerini aşan ürünler için kullanılan ‘Matrix’ kelimesini taşıyan ekran kartı, ilk defa bu kartta kullanılan Infinity Loop özelliği ile birlikte geliyor. ROG Matrix GeForce® RTX™ 2080 Ti ekran kartında kapalı şekilde bulunan su soğutma sisteminin yanında 3 fanlı hava soğutma sistemi de yer alıyor. Benzersiz bir Hybrid kapalı döngü soğutma sistemi olan Infinity Loop, kartın içinde 3 girişlik (slot) bir alan kaplıyor. Matrix ismini taşıyan ürünlerde kullanılması için üretilen ROG Strix kartlarındaki özel devre kartı da işlemci çekirdeğini 1815MHz’e, hafızayı da GDDR6-14800MHz seviyesine çıkararak kullanıcılarına yüksek performans sunuyor. Bu rakamlara hız aşırtma yapan kartların yalnızca yüzde 5’i erişebiliyor."

ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC Call of Duty: Black Ops 4 Edition ekran kartı: "Özel üretim olan Black Ops 4 sürüm ekran kartından yalnızca belirli bölgelerde 500 adet bulunuyor. Call of Duty: Black Ops 4 Edition sembolünü taşıyan bu özel ekran kartı, NVIDIA®’nın A serisi ekran kartlarıyla uyumlu olarak çalışabiliyor ve büyük bir performans ve soğutma sunuyor. Böylece oyunların aksiyon dolu anlarında bile performansın hiçbir kayıp yaşamadan, akıcı bir şekilde devam etmesini sağlıyor. ROG Strix GeForce® RTX™ 2080 Ti OC Call of Duty®: Black Ops 4 Edition, Turing™’i 2.7 girişlik tasarımıyla soğutan aksiyel teknoloji, kapladığı alanın çoğunluğunu ısı yutucuya ayırarak bir önceki nesil kartlara göre yüzde 20 daha büyük bir yüzey alanı sunuyor. Büyük kanatları sayesinde yüksek performans gerektirmeyen oyunlarda pasif bir şekilde çalışırken, aktif soğutma gerektiren durumlarda tam da bu iş için üretilmiş olan 3 tane IP5X sertifikalı aksiyel fanı kullanıyor. Özel tasarımı sayesinde fanlar çok daha fazla havayı çok daha az sesle dışarı çıkarıyor.

Kartın normal çalışma değerleri oyunların en yüksek çözünürlükte oynanabileceği bir kadraj oranı sunuyor. Bu özellikler, mücadeleyi en son seviyeye taşımak isteyen oyuncuların Turing mimarisinin sahip olduğu gücü sonuna kadar kullanmak isteyeceği bilindiği için tasarlandı. Süper alaşım bobin, katı polimer ve 16 yüksek akım güç aşamalarıyla ROG Strix GeForce® RTX™ 2080 Ti OC Call of Duty®: Black Ops 4 Edition ekran kartının gücünün sonuna kadar kullanılması için tasarlandı. Tüm ROG Strix kartları Auto-Extreme teknolojisiyle üretiliyor. Sektör standartlarını daha da yukarıya çıkaran bu otomatik üretim teknolojisiyle üretilen kartlar, bileşenlerin üzerindeki termal baskıyı ve üretim esnasındaki güç tüketimini azaltırken ürünün genel güvenilirliğini artırıyor. Ek olarak, ROG Call of Duty: Black Ops 4 oyun efektlerinin Aura ışıklandırmasıyla gösterilebilmesi için Activision’la birlikte çalıştı. Ekran kartının arkasındaki logo, turların bekleme süresiyle eşzamanlı olarak yanıp sönerken, oyuncu su altına daldığında veya oyunun Blackout modunda bir bina yıkılırken farklı ışıkla yanıyor. Aura Sync teknolojisi, ışıkların diğer ROG Call of Duty: Black Ops 4’ten ilham alınan ürünlerle ve Aura uyumlu donanımlarla koordine olmasını sağlıyor."