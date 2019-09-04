Asus VivoWatch SP Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Asus yeni akıllı saat modelini IFA 2019'da düzenlediği basın toplantısında tanıttı. Gelin hep beraber Asus VivoWatch SP'nin teknik özelliklerine yakından bakalım.

Asus VivoWatch SP Özellikleri

Asus VivoWatch SP üzerinde barındırdığı sensör sayesinde EKG çekebilmekte. Dahili bir kalp atış hızı okuyucusuna sahip olan cihaz vücudunuzdaki oksijen miktarını izlemenizi sağlayan bir altimetre ve bir Pulse OX özelliği ile birlikte gelmekte.

50 metreye kadar su geçirmeyen akıllı saat tansiyonuzu ölçebilmekte. ASUS akıllı saatin tansiyon ölçtüğünü açıkladı. Cihaz aynı zamanda stres izleme teknolojisi ile birlikte gelmekte. Asus, akıllı saatin 20 saniyede stres seviyenizi ölçtüğünü açıkladı. Cihaz üzerinde ayrıca dahili GPS sensörü de bulunmakta.

Bluetooth üzerinden telefonuza gelen bildirimleri gösterebilen akıllı saat, Asus'un kendi işletim sistemine sahip. Asus cihazın yaklaşık 14 gün boyunca pil ömrü sunduğunu belirtti. GPS açık olduğunda bu süre değişebilir.

Asus, VivoWatch SP'nin bu yılın sonuna kadar satışa çıkması bekleniyor. Asus akıllı saatin satış fiyatını açıklamadı. Akıllı saatin ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.

Asus VivoWatch SP hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın.