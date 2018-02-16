Atari, Kendi Kripto Para Birimini Oluşturuyor

Kodak'ın kripto para dünyasına adım atan tek şirket olduğuna inanıyorsunuz, bu haberimizden sonra tekrar düşünün. Efsanevi oyun yapımcısı Atari, Atari Token adıyla kendi dijital parasını çıkaracağını duyurdu.

Pac-Man, Breakout ve Pong gibi ikonik oyunlara imza atan ve bir neslin çocukluğuna tanıklık eden Atari, geçtiğimiz yılın Aralık ayında kriptokrasi piyasasına girmeyi planladığını açıklamış ancak ayrıntı vermekten kaçınmıştı.

Beklenen haber nihayet geldi. ABD'li şirket, Cebelitarık merkezli bir Blockchain şirketi olan Infinity Networks’ün yüzde 15 hissesini satın aldı. Efsanevi oyun yapımcısı, bu satın alımın bir parçası olarak da Atari Token adlı kendi dijital para birimini çıkaracak.

Şirket ayrıca, kullanıcıların kripto para birimleriyle çevrimiçi casinolarda kumar oynayabilmesi için Atari oyunlarının da yer aldığı online oyun platformu Pariplay ile ortaklığını genişlettiğini açıkladı. Atari CEO'su Frederic Chesnais, "Amacımız, varlıklar ve Atari markasıyla en iyi değeri yaratmak için sınırlı nakit riski ile stratejik bir pozisyon almak” ifadelerini kullandı.

Atari'nin kripto para dünyasına adım attığını açıklamasından sonra şirket hisseleri de değerlendi. Borsada yüzde 60'ın üzerinde bir artış yaşayan Atari hisseleri, 0.9€ seviyelerine kadar yükseldi. Benzer bir şekilde Kodak, kendi Blockchain girişimini açıklamasının ardından sadece iki gün içinde yüzde 245'in üzerinde değer kazanmıştı.