Audi’den Akıllı Enerji Ağı Projesi

Audi, şu sıralar “Akıllı Enerji Ağı” isimli yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Bu proje ile; akıllı sistemler sayesinde evlerdeki elektrik kullanımının en aza indirilmesi, enerji tasarruflarının arttırılması ve enerji verimliliğinin sağlanması amaçlanıyor. Projenin test edilmesi amacıyla şarj istasyonları ve ev enerji sistemleri Almanya’nın bazı bölgelerinde kurulmaya başlandı bile. Elektrikli otomobiller, şarj istasyonları ve ev enerji sistemleri pazarındaki çalışmalarıyla bilinen BMW ve Tesla gibi rakip otomobil üreticilerinin yanı sıra Audi de bu atılımıyla pazarda pay sahibi olmayı hedefliyor.

Audi’nin Akıllı Enerji Ağı isimli bu projesi; otomobil, ev ve elektrik enerji şebekesini bir araya getirerek akıllı bir enerji ağı oluşturuyor. Bu sistem sayesinde evinizdeki elektrik harcamalarınız minimuma iniyor ve sistem içindeki cihazlar birbirleriyle sürekli iletişim halinde oluyor. Sistem temelde güneş panellerinden ve sabit depolama bataryalarından oluşuyor. Güneş panelleri sayesinde üretilen elektrik enerjisi bataryalarda depolanıyor. Akıllı enerji ağı, ev ya da araçların ne kadar enerjiye ihtiyaç duyduklarını belirliyor ve buna göre enerji dağılımını sağlıyor.

Akıllı Enerji Ağı’nın bir diğer önemli özelliği de enerjiyi dengelemesi. Sistem, farklı cihazların enerji üretim ve tüketimleri arasındaki dalgalanmaları dengeliyor. Bu sayede trafo şebekesinden daha az enerji çekilmiş oluyor ve trafo frekansı daha stabilize hale geliyor. Bu durum enerji kullanımını daha verimli kılıyor. Audi’nin de belirttiği gibi “Tüm sistemler dahili bir iletişim arayüzü üzerinden birbirlerine bağlanarak sanal bir güç tesisi ve akıllı trafo hattı oluşturuyorlar.”

Sıfır emisyonlu ve yenilenebilir enerji kullanan otomobilleri hedefleyen Audi, geleceğin elektrikli otomobillerini tek bir ürün gibi görmeyip, bir sistemin parçası olarak görüyor. Bu bağlamda Audi, müşterilerine elektrik faturalarının düşeceğini ispatladıklarında, elektrikli otomobil satmanın daha kolay olacağını düşünüyor. Aslında VW otomobil grubu içerisindeki markaların birçoğu da Audi’nin bu düşüncesine benzer çalışmalar yürütüyor. Otomobil ve çevresi üzerindeki etkileşimi konu alan hizmetler üzerine yoğunlaşan Audi, elektrikli otomobiller, şarj istasyonları ve ev enerji sistemleri alanlarında öncü yenilikler yapmaya devam edecek gibi görünüyor.