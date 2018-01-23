Audi, Emisyon Skandalı Nedeniyle 127 Bin Aracını Geri Çağırıyor

Üç yıl önce Volkswagen’de ayyuka çıkan, daha sonra Audi ve Porsche'ye de sıçrayan emisyon skandalının artçıları devam ediyor. Alman Federal Motorlu Taşıtlar Ajansı, Audi'nin araçlarında emisyon hile cihazları tespit ettiğini açıkladı.

2014 yılında ortaya çıktığında otomotiv endüstrisini derinden sarsan ve ünlü otomobil markalarının milyonlarca dolar ceza ödemesine neden emisyon manipülasyonu, dünya kamuyounda büyük bir ses getirmişti.

Aradan geçen üç yılın ardından olay tam soğudu derken, bir başka emisyon skandalı patlak verdi. Alman Federal Motorlu Taşıtlar Ajansı (KBA), en son standart Euro 6 olan V6 dizel motorlu Audi modellerinde emisyon hile cihazı bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine Alman otomotiv devi, üst segment 127 bin aracını geri çağırdığını açıkladı. Audi’nin CEO’su Rupert Stadler, söz konusu emisyon skandalının geçtiğimiz yıl sona erdiğini ve tüm araçların denetimlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğini söylese de geldiğimiz noktada şirket, A4, A5, A6, A7, A8, Q5, SQ5 Plus ve Q7 modelleri olmak üzere toplam 127 bin aracı geri çağırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer isim de Audi sözcüsü Toni Melfi oldu. Herhangi bir usülsüzlük olmaması için şirketin tüm dizel araçlarını incelediklerini, ancak KBA'nın V6 TDI motoruna sahip Audi modelleri için farklılık olduğunu ifade etti.

Audi, 2015 yılında yaptığı açıklamada, 2 milyon 100 bin otomobilinde emisyon değerlerini düşük gösteren yazılımın kullanıldığını itiraf etmişti. Bu araçlardan 577 bininin Almanya’da satıldığı belirtilirken, ABD’de ise 13 bin adet emisyon değerleriyle oynanmış Audi satıldığı ifade edilmişti.