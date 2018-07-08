Audi’nin Elektrikli SUV’u Sanal Yan Aynalarıyla Fark Yaratıyor

Audi bu yılın sonlarına doğru ilk elektrikli aracını, “E-Tron” SUV’unu satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Aracın dış görünüşüyle ilgili detaylar araç kamuflajlı olduğu için şimdilik tam olarak anlaşılamazken, aracın etkileyici tasarıma sahip iç mekanıyla ilgili görseller gözler önüne serildi.

Özellikle sanal yan aynalarıyla dikkatleri üzerine çeken E-Tron, standart yan aynaların yerini alan bu tasarımında, yanlardaki küçük kameralardan aldıkları görüntüleri aracın kapı içlerinde kapı kollarının hemen üstüne konumlandırılan OLED ekranlar ile sürücüye yansıtıyor.

Sürücü, standart otomobillerden farklı olarak aynalara bakmak istediğinde kapı içlerindeki bu ekranlara bakıyor. Üstelik sürücü bu mini ekranlardaki kamera görüntülerini, istediği şekilde yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyor ve açısını değiştirebiliyor.

E-Tron’daki 7-inç’lik bu OLED ekranlar, geleneksel yan aynaların yerini alıyor. Bu teknoloji sayesinde sürücü, otoyollarda, sokaklardaki köşelerde ve aracını park ettiği sırada farklı açılardan istediği görüntüleri kolaylıkla görebiliyor. Sanal yan aynalar şık görünümlerinin yanısıra, daha aerodinamik tasarımlarıyla da aracın menzilinin artmasını sağlıyor.

Sürücünün her iki sanal aynayı da istediği şekilde kontrol edebildiğini ve kapı içlerindeki bu trapezoidal OLED ekranların araçtaki komforu ve güvenliği arttırdığını belirten Audi, “Sürücü, araçtaki dokunmatik ekranı kullanarak istediği şekilde farklı ayarlamalar yapabilir. Kameralardan sağlanan görüntü hareket ettirilerek, yakınlaştırılarak ya da uzaklaştırılarak istenilen açıdan görüş elde edilebilir. Sürücü, araçtaki multimedya arayüzünü (MMI) kullanarak, otoyol, dönüşler ve park etmeden oluşan 3 farklı durum için istediği görüş modunu seçebilir.” dedi.

Teknik özelliklerine bakıldığında ise, 400 kilometrelik bir menzil vaadeden Audi E-Tron saatte 300 km’lik hıza ulaşabiliyor. Elektrikli E-Tron’un bataryalarının, hızlı şarj istasyonları sayesinde yaklaşık 30 dakikada tamamen doldurulabileceği belirtiliyor.

Audi ayrıca, 2020 yılına kadar Avrupa otoyollarında 120 kilometrelik aralıklarla belirli bölgelerde 400 istasyon kurmayı planladıklarını açıkladı. Audi, E-Tron’u ilk olarak 30 Ağustos’ta Brüksel’deki Audi etkinliğinde piyasaya sürmeyi planlıyordu ancak planlarında değişiklik yapmışa benziyor. Çünkü aracın henüz açıklanmayan bir tarihte ilk olarak ABD’de piyasaya sürüleceği açıklandı. E-Tron’un bu yılın sonlarına doğru Avrupa’da da satışa çıkması bekleniyor.