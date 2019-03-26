Avengers: Endgame, 3 Saat ile En Uzun Marvel Filmi Olacak!

Marvel hayranlarının nefeslerini tutarak bekledikleri Avengers: Endgame, 10 yıllık Marvel Sinematik Evreni’nin doruk noktası olacak. Filmin vizyona girmesine 30 günden az bir süre kala AMC Theaters'ın internet sitesinde ortaya çıkan bir bilgi, Endgame’in tam 3 saat 2 dakika uzunluğunda olacağını gösteriyor!

Marvel Studios, Nisan ayında izleyicilerle buluşacak olan Avengers: Endgame ile evrenin ilk perdesini kapatacak. Avengers’ın Thanos’u yendikten sonra bizleri nelerin beklediğini şu an için bilmiyoruz; ancak bugün itibarıyla öğrendiğimiz çok önemli bir detay var. O da Endgame’in süresinin kaç saat olacağı.

Hemen aşağıda görebileceğiniz gibi, AMC Theaters'ın internet sitesinde Avengers: Endgame'in süresi 3 saat 2 dakika olarak gösteriliyor. Bu sürede herhangi bir revizyon yapılmadığı takdirde Endgame, Marvel Sinematik Evreni’nin bugüne kadarki en uzun filmi olacak.

Serinin bir önceki halkası Avengers: Infinity War 2 saat 29 dakikalık bir süreye sahipken, Avengers: Age of Ultron ise 2 saat ve 21 dakikada uzunluğundaydı.

Avengers serisinin yönetmenleri Joe ve Anthony Russo biraderler, geçtiğimiz şubat ayında Collider adlı internet sitesine verdikleri demeçte, Endgame’in şu anda tam 3 saat uzunluğunda olduğunu açıklamıştı. Buna rağmen söz konusu sürenin kesilecek sahnelerle birlikte kısalması bekleniyordu. Fakat AMC Theaters'ın internet sitesinde ortaya çıkan sızıntı, o zamandan bu yana filmden hiçbir sahnenin kesilmediğini gösteriyor.

Thanos, serinin bir önceki filmi Avengers: Infinity War’da Marvel Sinematik Evreni’nin en güçlü süper kahramanlarının çabalarına rağmen evrendeki altı Sonsuzluk Taşı’nın tamamını toplamayı başarmıştı.

Endgame’de, Captain America, Iron-Man, Black Widow, Ant-Man ve Hawkeye başta olmak üzere hayatta kalan tüm kahramanlar, tek bir parmağıyla evrenin yarısını toza dönüştüren Thanos’a karşı müthiş bir intikam savaşı verecek. Bu amansız mücadelede Avengers’ın en büyük kozu işte ekibin yeni üyesi Captain Marvel olacak.

Avengers: Endgame, 26 Nisan’da izleyicilerle buluşacak.

Avengers: Endgame Fragmanı



