Avustralya'daki Apple Store'a Hırsız Girdi! 300.000 Dolarlık Ürün Çalındı

Hırsızlar büyük vurgun yaptı! Avustralya'nın Perth şehrindeki bir Apple mağazasına hırsızlar balyoz ile girdi. Güvenlik kameralarını izleyen Apple çalışanları şok oldu.

Hırsızlar çoğunlukla iPhone'lardan oluşan 300 bin dolar değerindeki ürünü dakikalar içerisinde çaldı. Dün gece 02:15 sularında araçla Apple mağazasının yanına yanaşan hırsızlar ellerindeki balyoz ile Apple Store'un camını saniyeler içerisinde indirdi.

Camı kırdıktan hemen sonra mağazanın içine doğru koşan hırsızlar ürünleri almaya başladı. Polis, yaşananların ardından olay yerine gitti ve incelemelerde bulundu. Polis, hırsızları yakalamak için soruşturma başlattı.

Polis ekipleri yaptıkları açıklamada Perth'in güney bölgesinde yanmış ve soygunlara bağlı olan iki araç bulunduğunu belirtti. Apple yetkilileri halkı çalınan cihazlar satın almaması gerektiği konusunda uyardılar ve Apple'ın cihazları zaten yazılım aracılığıyla kilitlediğini söylediler.

Apple yeni iPhone modellerini tanıtmadan önce mağazalara göndermekte. Mağazada henüz tanıtılmamış olan iPhone 11 modellerinin bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

Yeni iPhone modellerinin tanıtılmasına kısa bir zaman kala yaşanan bu olay sosyal medyada çok büyük yankı buldu. Hemen aşağıda bulunan vidodan Apple Store'a balyoz ile giriş yapan hırsızların anlarını izleyebilirsiniz.