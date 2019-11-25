Ay Girdabı Tüm Bilinenleri Tamamen Değiştirecek!

Her ne kadar uzay araştırmaları ciddi boyutlara varsa bile yine de yeterli düzeyde olduğu söylenemez. Bunu özellikle Ay girdabı gibi yeni oluşumlardan anlayabiliyoruz. İşte gezegenimizin uydusu ile ilgili yeni ortaya çıkan haberimizin detayları.

Yapılan son araştırmalarda Ay yüzeyinde son derece ilginç yapılara rastlandı. Bu yapıların ismi ise Ay girdabı olarak tanımlanıyor. Renkli taş ve toz sarmalları ile kilometrelerce uzanan bu yapıların, henüz tam olarak nerede ve nasıl oluştuğu bilinmiyor. Güneş rüzgarları ve kozmik ışınları saptırması nedeniyle doğal kalkan görevi gördüğünü ifade etmek mümkün.

Ay girdabı büyük zararları kapatıyor

Dünyayı kozmik ışınlardan ve çeşitli zararlı yapılardan koruyan atmosfer Ay çevresinde bulunmuyor. Bu nedenle Dünyanın uydusu birçok probleme karşı korumasız şekilde duruyor.

Bugüne kadar hiçbir bilim insanı tarafından keşfedilmemiş Ay girdabı, yüzeye gelen Güneş rüzgarı ve kozmik ışınlar gibi çeşitli yapıları durdurma imkanına sahip. Güneş rüzgarları ve çeşitli kozmik radyoaktif maddeler, Ay yüzeyine büyük zararlar verebiliyor. Ancak girdap olarak adlandırılan bu yapılar önemli bir koruma sağlayabiliyor.

David Blewett isimli bir bilim insanı yaptığı açıklamada, bu yapının şemsiye gibi düşünülebileceğini ifade etti. Peki sizce Ay girdabı olarak isimlendirilen bu yapılar önemli bir koruma sağlayabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.