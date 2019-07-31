Ay Tahmin Edilenden Çok Daha Yaşlı Olabilir

Dünyanın uydusu olan Ay ile ilgili her geçen gün çok daha farklı bilgiler ortaya çıkıyor. Apollo görevleri ile Dünyaya getirilebilen ay kayaçlarında bulunan son örnekler, aslında bizlerin bu uydu ile ilgili eksik bilgilere sahip olduğumuzu gösteriyor. İşte Ay ile ilgili ilginç haberimizin detayları.

Ay üzerinden alınan kayaçlar incelendiğinde, yaklaşık olarak 4.51 milyar yaşında olduğunu söylemek mümkün. Güneş sisteminden yaklaşık olarak 150 milyon yıl sonra Ay gezegeninin ortaya çıktığı söyleniyor. Yayınlanan araştırma, konu ile ilgili içerisinde birçok makaleyi barındırıyor.

Ay hakkındaki bilgiler şaşırtmaya devam ediyor

Dünyanın uydusu olan Ay, aslında daha önceden Mars boyutunda bir gezegendi. Ancak Dünyanın henüz ilk aşamalarında çarpıştı ve sonuç olarak ortaya şimdiki uydu çıktı.

Uydu ilk aşamalarda, şimdiki halinden çok daha farklıydı. Devasa boyutlardaki Magma kütleleri adeta okyanus gibi görünüyordu. Bu Magma yapıları, sertleşerek şu andaki kayaçları oluşturdu. Bilim insanları Ay yüzeyindeki nadir elementlere bakarak net bir yaş ortaya koyabildiler.

Hafniyum ve Tungsten olarak bilinen nadir iki element, bu uydunun yaşının ortaya çıkarılmasında büyük bir öneme sahip. Bilim insanları, çalışmalarını ilerlettikçe, çok daha fazla şaşıracağımız bilgiler ortaya çıkabilir. Peki sizce de Ay hakkında bildiklerimiz yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.