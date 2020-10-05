Prof. Dr. Müftüoğlu Açıkladı: Aynı Anda Grip ve COVID-19 Olmak Mümkün mü?

Yaz mevsiminin sona ermesi ve sonbaharın kendini göstermesi ile birlikte insanların kafasında bazı önemli soru işaretleri meydana geldi. Yeni tip koronavirüs ile grip arasındaki bağın detaylarını merak eden insanlar, aynı anda grip ve COVID-19 olmanın mümkün olup olmadığı ile ilgili soruların cevabını merak etmeye başladı. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ise kış mevsimi yaklaşmışken insanların en çok merak ettiği bu sorunun yanıtını verdi. İşte ayrıntılar!

İnsanlar Aynı Anda Grip ve COVID-19 Olur mu?

Sonbaharın hemen arkasından gelen kış mevsimine çok az bir süre kalmışken insanların kafasında beliren "Aynı anda grip ve COVID-19 olmak mümkün mü?" sorusunun yanıtı verildi. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu özellikle kış aylarında kendini çok şiddetli bir şekilde gösteren grip ve yeni tip koronavirüs hakkında oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Peki, kış aylarında insanların sık sık yakalandığı gribin yanında coronavirusun olması da mümkün mü?

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, grip ile yeni tip koronavirüsün bir arada görülüp görülmeyeceği hakkında kafasında soru işaretleri olan insanları bilgilendirmek için yaptığı açıklamada, "Öncelikle şunu bilelim: COVID-19’dan korunmak için kullanacağımız “maske-mesafe-temizlik/hijyen” 3’lüsü bize zaten grip için de ciddi bir savunma gücü sağlayacak. Muhtemelen bu sayede de aynı zamanda gribe yakalanma ihtimalimiz, bu sonbahar ve kış geçen yıla oranla daha düşük olacak" ifadelerini kullandı.

Vücudun herhangi bir virüs enfeksiyonuna maruz kaldıktan sonra bağışıklık sisteminin alarma geçtiğini belirten Prof. Dr. Müftüoğlu, insanların bilgilenmek istediği konu ile ilgili yaptığı açıklamada, insan vücuduna ikinci bir virüsün daha yerleşmesinin mümkün olmadığının altını çizdi.

Prof. Dr. Müftüoğlu, bugünkü köşe yazısında aynı anda iki hastalığa yakalanmak ile ilgili yaptığı açıklamada, "Diğer taraftan aynı anda 2 ayrı viral enfeksiyonun birlikte geçirme ihtimaliniz de oldukça düşük. Zira herhangi bir virüs enfeksiyonuna karşı alarm haline geçen bağışıklık sistemimiz bedenimize ikinci bir virüsün yerleşme ihtimalini minimuma indiriyor. Kısacası, ilk virüs enfeksiyonu sırasında alarma geçen bağışıklık sistemimiz, ikinci bir virüs enfeksiyonuna kolay kolay izin vermiyor" ifadelerine de yer verdi.