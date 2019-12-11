Babylon's Fall'un Yeni Fragmanı State of Play Sırasında Gösterildi

Vanquish, Bayonetta, NieR: Automata ve iptal olan Scalebound ile tanınan PlatinumGames, şu sıralarda yeni oyunu Babylon's Fall üzerinde çalışıyor. Uzun bir aradan sonra, Babylon's Fall için Square Enix, State of Play sırasında yeni bir fragman gösterdi.

Esasen E3 2018 fuarında duyurulmuş olan oyunun yeni fragmanı, ara sahneler ile oynanış görüntülerinin harmanlanması ile oluşturulmuş. Genel olarak baktığımızda, oyunun PlatinumGames stüdyosunun önceki oyunlarından aşina olduğumuz türde bir oynanış mekaniği ile geliştirilmekte olduğunu anlayabiliyoruz. Bizleri irili ufaklı düşmanlar ile yapacağımız yakın mesafeli yoğun tempolu çatışmalar bekleyecek. Bunların yanı sıra Babylon's Fall etkileyici manzaraları ile sanatsal bir oyun olacakmış gibi görünüyor. En azından fragmandaki sunuma göre böyle bir tahminde bulunabiliriz.

Oyun hakkında pek bir şey bilinmiyor ama Square Enix, Yaz mevsiminde daha fazla bilginin paylaşılacağını söylüyor. Yaz mevsiminden kasıt elbette E3 2020, GamesCom 2020 ve Tokyo Game Show 2020 fuarları oluyor.

Japonya menşeli yayıncı, Babylon's Fall hakkında "Babylon's Fall ünlü aksiyon uzmanları PlatinumGamesInc ile ortaklaşa geliştirilmiş yepyeni bir Square Enix oyunu." yorumunda bulundu ve devam etti. "State of Play yayını sırasında gösterilen yeni tanıtım fragmanında, orijinal Brushwork Filter ile sunulan etkileyici görsel sanat tarzındaki sunumunun yanı sıra akıcı aksiyon dolu oynanışına bir ön-bakış atıyoruz."

PlayStation 4 ve PC (Steam) için geliştirilmekte olan oyunun State of Play fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.