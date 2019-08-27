Baidu, Google’ı Geçmeyi Başardı

Çinli teknoloji şirketi Baidu, yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda satışlarını yüzde 3 bin 700 arttırarak küresel akıllı hoparlör pazarında Google'ı geçip ikinci sıraya yükseldi.

Piyasa araştırma şirketi Canalys'in raporuna göre, yalnızca Çin pazarında faaliyet gösteren Baidu, yılın ikinci çeyreğinde 4,5 milyon birim satış yaptı. Böylece şirket, ABD'li üretici Amazon'un ardından küresel akıllı hoparlör pazarında en çok satış yapan ikinci şirket oldu.

Xiaodu'dan Büyük Başarı

ABD'li teknoloji devi Google, Google Home adlı cihazıyla bir süredir piyasada iddialı bir konumda bulunuyordu. Ancak Baidu, piyasaya yeni çıkardığı Xiaodu adlı akıllı hoparlörüyle Google’ı geride bırakmayı başardı. Xiaodu sayesinde Baidu’nun satışları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 bin 700 artış gösterdi.

Echo adlı cihazıyla yılın ikinci çeyreğinde dünya genelinde 6,6 milyon birim satış yapan Amazon, akıllı hoparlör pazarında liderlik koltuğunda oturuyor. Amazon’un ardından Baidu gelirken, üçüncü sırada ise 4,1 milyon satışla Google geliyor.

Çinli Şirketler Yükselişte

Baidu’nun bu ani yükselişinin en önemli sebeplerinden biri, Çin pazarındaki akıllı hoparlör satışlarının yılın ikinci çeyreğinde 2 kat artışla 12,6 milyon birime ulaşması oldu. Baidu’nun yanı sıra diğer Çinli şirketlerin de yükselişte olması dikkat çekti. Pazar paylarını arttıran Alibaba ve Xiaomi gibi Çinli şirketler, Google'ın ardından en çok satış yapan 4. ve 5. şirketler oldu.

Dünya genelindeki akıllı hoparlör satışları ise, yılın ikinci çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 artış gösterdi.