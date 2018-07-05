Baidu'nun Otonom Otobüsleri Hizmete Giriyor

Çin'in en büyük şirketlerinden olan Baidu, uzun süredir otonom araç sektöründe boy gösteriyordu. Şirket en sonunda kendi kendine giden toplu taşıma araçlarını Japonya'da başlatıyor. Önümüzdeki yıl sokaklarda görülecek olan Apolong, daha sonrasında ise Çin'e gelecek.

Otonom otobüslerin, King Long tarafından üretileceğini ve ilk kez Japonya'da hizmete gireceğini yıllık geliştirici konferansında açıklayan Baidu ayrıca Japonya'daki otobüslerin taşımacılığı için SB Drive ile ortaklık kurdu. En erken 2019 yılında Japonya'da görülecek olan Apolong otobüsler 14 yolcu taşıyabiliyor.

Çinli King Long şirketinin üreteceği Apolong otobüslerinde herhangi bir sürücü koltuğu ve direksiyon yer almıyor. Ayrıca Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresine (NHTSA) göre Apolong, belirli bir coğrafi bölgede sürücü gerektirmeyen, 4. seviye otonom sürüş yeteneklerini destekliyor. Bu anlamda yollarda kullanılmasında da sakınca bulunmuyor.

Otonom Sürüş Platformu Apollo Güncelleniyor

Son olarak şirketin geliştirmiş olduğu Apollo otonom sürüş platformuna yeni güncellemeler geleceği duyuruldu. Bu güncellemelerden bir tanesi, yorgun bir sürücüyü algılayacak ve sürücünün dinlenmesi için park modunu etkinleştirecek. Böylelikle büyük çaplı kazaların önüne geçilmiş olacak. Ayrıca güncellemenin bir diğer yeniliğine göre Baidu, Intel'in yan kuruluşu olan Mobileye'ın kamera ve bilgisayar görüş yazılımını da Apollo'ya dahil etmek istiyor.