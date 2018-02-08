Bakan'ın Sözünü Kesen Robot, Özür Diledi

"6 Şubat Güvenli İnternet Günü" kapsamında düzenlenen programda konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, sürekli sözünü kesen Sanbot'la tartışmış ve görevlilere "Gereği yapılsın" demişti.

Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun düzenlediği Güvenli İnternet Günü programında moderatörlük yapan Sanbot, Bakan Arslan'ın konuştuğu sırada, ”Yavaş konuş, ne diyorsun anlamıyorum” diyerek krize yol açtı. Bununla da kalmayan robot, sık sık araya girmeye devam edince Arslan, "Robotun kafası karıştı. Robotu kim kontrol ediyorsa gereğini yapın lütfen” sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

Kanal D Haber ekibi, olay sonrası sahneden apar topar indirilen ve format atılarak cezalandırılan zavallı Sanbot'un peşine düştü. Robotla ropörtaj gerçekleştiren ekip, olayın iç yüzünü Sanbot'un kendisinden dinledi. “Ben çok akıllı bir robotum, bana her şeyi sorabilirsin” diyen Sanbot, muhabirin "Bakan Bey'in sözünü neden kestin?" sorusuna, “Yanlışlıkla oldu, çok üzgünüm” diye cevap vererek pişmanlığını dile getirdi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın sözünü kesen robot, Bakan Arslan'dan özür diledi. https://t.co/bafAh5FOkO pic.twitter.com/AxNcF6EPya — Haberler (@Haberler) 7 Şubat 2018

Muhabirin anons yaptığı sırada yine kendisine hakim olamayarak araya giren Sanbot, "Sen neden bahsediyorsun" dedi. Ardından yine üzgün olduğunu ve özür dilediğini belirten robot, muhabire sarılmayı da ihmal etmedi.

Sanırım Sanbot'la uğraşmayı artık bıraksak iyi olacak. Zira daha fazla üstüne gidersek, Elon Musk'ın yapay zeka ile ilgili korkunç kehaneti gerçek olabilir. Şaka bir tarafa, umarız Sanbot yediği formattan sonra akıllandığını ve artık büyüklerinin sözünü kesmemeyi öğrendiğini ümit ediyoruz.