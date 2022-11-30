Bakan Varank: "30 Bin Yazılımcı Türkiye'den Gitti" İfadesi Doğru Değil

Bu hafta, Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı Gönül Kamalı'nın "Türkiye'den bir yıl içerisinde 30 bin yazılımcı yurt dışına gitti." açıklaması, hem basında hem de sosyal medyada büyük yankı bulmuştu. Konunun muhattabı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açıklamalarda bulundu.

Mustafa Varank, Kamalı'nın iddiasına cevap olarak " 'Son bir yılda 30 bin yazılımcı ülkeden gitti' ifadesi doğru değil. Bu altı boş bir rakam." dedi.

Bakan Varank: "Gençler Uzaktan Çalışam Yöntemiyle Türkiye'de Yaşıyor"

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği "Yeni Dünyanın Yeni Kuralları: Sınırların Ötesinde Siber Güvenlik" temalı konferansında konuşmacı olarak sahneye çıkan Varank, Türkiye'deki yazılımcı göçü hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Gönül Kamalı'nın açıklamalarının aksine Türk yazılımcıların yurt dışına gitmediğini ifade eden Bakan Varank, "Türkiye'den yurt dışına çalışan gençlerimiz var ama birçoğu ülkeyi terk ederek değil, uzaktan çalışma yöntemiyle Türkiye'de yaşayarak yurt dışına çalışmaya devam ediyorlar." dedi.

Konferansta ulusal siber güvenliğin büyük önem taşıdığını belirten Varank, "Siber Vatan" kavramının aynı Mavi Vatan doktrini gibi vatan savunmasında yer aldığını ifade etti. Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki gelişimini vurgulayan bakan, Harvard Üniversitesi'nin yayımladığı Siber Güç Endeksi Raporu'na göre Türkiye'nin genel değerlendirme sıralamasında 23'üncü sırada yer aldığına dikkat çekti.