Bakan Zeybekci: Vatandaşlarımız Bitcoin'den Uzak Dursunlar

Yaklaşık iki ay önce yaptığı açıklamada, "Bitcoin, global bir saadet zinciridir, alt zemini yoktur" diyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kripto paralarla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Hükümet olarak insanların kandırılmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Zeybekci, konuyla ilgili gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Davos'ta düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu'nda son dönemde piyasaları altüst eden kripto paralarla ilgili birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

Gerçekten yatırım yapmak isteyenlere yönelik Türkiye'de birçok enstrümanın olduğunu söyleyen Zeybekci, "Bölgesel teşviklerin dışında ikinci bölge olsa da üçüncü bölge olsa da gerek görünen yerde en üst düzeyden teşviklerimizi veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Blockchain teknolojisinin gelişime açık olduğunu ve Bitcoin'den ayrı tutulması gerektiğini belirten Zeybekci, devletlerde bilgi işleme ve saklamayla ilgili artık çok farklı trendlerin başladığını söyledi. Bu gelişme karşı durmanın imkansız olduğu yorumunda bulunan Ekonomi Bakanı, "Buna karşı durabilir misiniz? Hayır duramazsınız, bu bir şekilde realize edilecek. Ama Bitcoin'in dayandığı Blockchain hiç kimseye ait, arkasında hiçbir kurum ve kuruluş yok. Ama hiç kimseye ait tamamen sanal, arkasında hiç kimsenin olmadığı, sahibinin, sorumlusunun olmadığı bir değere, bir işleme dayalı bir para üretmek çok tehlikeli" dedi.

Zeybekci, hükümet olarak insanların kandırılmasına müsaade etmeyeceklerini ancak gelinen noktada birçok sahtekarlıkların yaşandığını belirtti. Bitcoin'i global bir saadet zinciri olarak gördüğünü bir kez daha tekrarlayan Ekonomi Bakanı, "Bu lafı bilerek söylüyorum, biraz böyle belki dozu biraz fazla bir laf belki. Dikkat çekmek için söylüyorum bunu, vatandaşlarımız uzak dursunlar" değerlendirmelerini yaptı.