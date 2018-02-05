Başbakan Yardımcısı: RTÜK, İnternet Kanallarını Denetleyecek

Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Adnan Oktar arasında yaşanan karşılıklı atışma, internet kanallarının denetlenmesine sebep oldu. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, katıldığı programda gelen şikayetlerden sonra "İnternet kanallarını da RTÜK denetleyecek" kararının alındığını açıkladı.

Adnan Oktar'ın programları internet üzerinden sorunsuz bir şekilde yayınlanabiliyor. Televizyon kanalıyla ilgili kararlar alabilen RTÜK, internet yayınlarına etki edemiyordu. Ancak alınan yeni kararla birlikte RTÜK'ün internet kanallarını denetleme imkanı olacak. Böylelikle Adnan Oktar'ın internet üzerinden de program yapması yasaklanacak. "Yapılan her düzenleme basın ve ifade hürriyetini sınırlamak için değil, ondan istifade ederek başka türlü suçları işleyen kişilerle ilgili." şeklinde konuşan Bozdağ, internet kanallarının denetime tutulacağını ifade etti.

Ayrıca internet üzerinden yayın yapan kanalların vergi ödemediği ve mali yükümlülüklerden kaçındıkları belirtildi. Konu hakkında Meclis’e sevk edilen Torba Kanun’un 73. maddesinde lisanslı yayın kuruluşlarının, internet sitelerinden yayın yapabilmek için RTÜK’ten ayrıca lisans almak zorunda olacağı dile getiriliyorken, lisans almayan ya da lisansı iptal edilen kuruluşların yayınlarının sulh ceza hakimliği tarafından engellenebilmesi isteniyor. Bu tasarıyı değerlendiren CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşcı, “A9 kılıfıyla sansür uygulaması getirilmek istenmektedir” açıklamasında bulundu.

Gelecek olan yeni kararla birlikte internette yapılan yayınlar denetlenmeye tabii tutulacak ve internet üzerinden vergisiz para kazanan yayınların önüne geçilecek. İlhan Taşcı yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Torba kanununa getirilmeye çalışılan düzenleme yanlıştır ve özgür yayıncılık yapmaya çalışan bağımsız internet programları ile kanallar açısından tehlikelidir. A9 kılıfıyla sansür uygulaması getirilmek istenmektedir. İnternet üzerinden iletim denildiği an YouTube başta olmak üzere tüm sosyal medya ve iletişim mecralarını kapsar nitelikte sansür, erişimi engelleme sonucu yaratacak bir yaklaşımdır bu."

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