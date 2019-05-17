Battle Royale Türündeki Mobil Oyunların Geliri 2 Milyar Doları Aştı

Analist firması Sensor Tower'ın araştırmasına göre, Battle Royale türündeki mobil oyunlar iki yıldan az bir sürede iOS ve Android ekosisteminde 2 milyar dolarlık bir ekonomi yarattı.

Tahmin edebileceğiniz gibi Fortnite ve PUBG, listede üst sıralarda yer alıyor; ancak bu iki fenomeni geçmeyi başaran bir oyun var: Knives Out.

Çinli NetEase firmasının Battle Royale türündeki mobil oyunu, piyasaya çıktığı Kasım 2017’den bu yana Android ve iOS platformunda 643 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. Sensor Tower, bu rakamın yalnızca küçük bir kısmının ABD’den geldiğini söylüyor.

Knives Out’un hemen arkasından, 630 milyon dolar hasılat elde eden Fortnite geliyor. Epic Games imzalı oyunun yalnızca iOS platformunda boy gösterdiğini hesaba katarsak, bu rakam oldukça etkileyici. Fortnite, Play Store’da olmadığı için, kullanıcılar oyunun özel bir Android sürümünü kullanıyor. Bu da oyunun ne kadar gelir elde ettiği konusunda bizlere net bir veri sunmuyor.

Listenin geri kalanını, PUBG (439 milyon dolar), Garena Free Fire (253 milyon dolar) ve Rules of Survival (97 milyon dolar) oluşturuyor.

Bu yılın ilk çeyreği boyunca, beş Battle Royale oyunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artışla 476 milyon dolar gelir elde etti. Bu havuzun yüzde 31’ini oluşturan PUGB, 2019’un ilk çeyreğinde 148 milyon dolar gelir sağladı. Fortnite ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 26’lık bir düşüşle 119.4 milyon dolar gelir elde etti. Keza Knives Out ve Rules of Survival’ın gelirleri de düşüşte.

Sensor Tower, bu üç oyunun gelirlerindeki düşüşü, Battle Royale kategorisindeki rekabetin artması da dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıyor.

Electronic Arts’ın rekorları altüst eden Battle Royale oyunu Apex Legends da yakın zamanda mobilde boy göstermeye başlayacak. Anlayacağınız önümüzdeki günler çok daha çetin bir rekabete sahne olacak.

Sizin favori Battle Royale oyununuz hangisi? Yorumlarda görüşelim.