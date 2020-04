Battlefield V'in Son Büyük Güncellemesi Haziran'da

2018 yılının son çeyreğinde çıkmış olan Battlefield V içerik anlamında fazlaca destek görmüştü. Tides of War sistemi üzerinden yeni içerikler oyuncuların beğenisine sunulmuştu. Halihazırdaki Into the Jungle bölümü bu ayın sonu itibarıyla sona erecek. Electronic Arts ve DICE, İkinci Dünya Savaşı dönemini konu alan oyun için içerik desteğini artık bitirecekmiş gibi görünüyor.

Battlefield V için sırada neler var?

Battlefield sayfası üzerinden bir paylaşım yapan Kıdemli Üretici Ryan McArthur, yeni içerik yol haritasıyla ilgili genel detayları paylaştı. Buna göre, Haziran ayı içerisinde yayınlanması planlanan son bir büyük güncelleme için hazırlık yapılıyor. Bu güncelleme ile yeni içerikler, yeni silahlar ve oyun ile ilgili rötuşlar sunacak. Ne var ki evden çalışma modelinin getirdiği zorluklardan yaşandığı için, önümüzdeki ay son durum ile ilgili bilgi verilecekmiş.

Haziran ayında yayınlanacak olan büyük güncellemenin ardından, kaçırdığınız teçhizatları açabilmeniz için haftalık Battlefield Currency veya Company Coin ödülünüz olacak. Bunların yanı sıra, topluluğun bir arada oynayabileceği Friday Night Battlefield sunucularının geri getirilmesi ve Topluluk Oyunları Güncellemeleri gibi haftalık etkinlikler de olacak.

Son olarak, Battlefield V oyunundaki hileciler ile ilgili çalışmalar da devam edecek. Oluşturulmuş olan özel ekip, oyuncuların yaşadıkları deneyimin olabildiğince sorunsuz olması için günlük olarak çalışacaklar.