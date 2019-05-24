Battlefield V'in 1.16 Güncellemesi Yayınlandı

Electronic Arts ve EA DICE, Battlefield V için yeni güncellemeler yayınlamaya devam ediyorlar. Nisan ayında yayınlanan güncelleme sonrasında, yakın bir zaman önce Battlefield V için yeni güncelleme yayınlandı.

Yeni güncelleme PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında yayınlandı ve oyunu 1.16 versiyonuna yükseltiyor. Önceki güncellemelerde olduğu gibi bu güncelleme de beraberinde uçakların belirli şartlar altında yeniden ikmal yapmamaları, JU-88 A uçağının yeniden ikmal istasyonundan geçmeden yeniden ikmal yapması, Spectator modundayken kararlı çalışmayı sekteye uğratan hata, Firestorm modunda Squad içindeyken hangara konuşlanırken yaşanan bağlantı kopma sorunu, yine Firestorm modundaki bazı grafiksel hatalar ve oyuncuların araçtayken koltuk değiştirmeleri ve aracı terk ettikten sonra aracın yok edilmesi durumunda ölmelerine neden olan hata da dahil olmak üzere oyunun genelindeki birçok hata için çözümleme getiriliyor.

Ama tabii ki güncellemenin sağladığı tek yarar bu değil. Churchill MK VII 95MM Howitzer ihtisasını (Specialization) kullanırken şarjör doldurma ikonu, Firestorm haritası için Watchtowers, Excavation Site ve Blue Forest olmak üzere üç yeni bölge, PC platformunda oyunu kontrol kolu ile oynuyorsanız yakın mücadelede eğilme ve süngü kullanma tuşları arasında uyumluluk ve Arras haritasında Conquest modunda oynarken mermilerin yapraklara ve A noktasının yakınındaki büyük ağacın dallarına işlemesi gibi yenilikler söz konusu. Ayrıca Hamada haritasında Conquest modunda oynarken uzak noktalara daha fazla tank ikmal istasyonlarının eklenmesi de dikkate değer diğer yenilikler oluyor.

Son olarak P08 Carbine’in artık yüzerken kullanılamaması, Commando Carbine’in iki atışta öldürme mesafesinin otuz metreden elli metreye ve kafaya ve vücuda isabet etmesi durumunda tek seferde öldürücü etki yapma mesafesinin elli metreden yetmiş beş metreye çıkartılması, Mk VI Revolver silahının konuşlandırılma süresinin 0.6 saniyeden 0.7 saniyeye çıkartılması gibi silahlar için yapılan ince ayarlara ek olarak, roket saldırısından alınan hasarın 1.8'den 0.18'e değiştirilmesi, etkileşim fonksiyonunun sadece kullanılabilir ve oyuncuya yakın duran objelere atanmış olması,uçakların dönüş hızlarında yapılan iyileştirmeler, daha az hasar almak için kullanılan yere indikten sonra yuvarlanma hareketinin artık zamanlamaya bağlı olması (zamanlamanızın doğru olması için yere inmeden 333 milisaniye önce ilgili tuşa basılı tutmanız gerekiyor), eğer maçın ortasında çıksanız dahi sınıf gelişimi sırasında kazandığınız silahları normal bir şekilde açabilecek olması gibi değişiklikler de dahil olmak üzere Battlefield V oyununun genelinde birçok iyileştirme söz konusu.