Battlefield V'in 2019 Yol Haritasının Tüm Detayları Ortaya Çıktı

Hatırlayacağınız üzere Firestorm modu için düzenlenen ön-bakış etkinliği sırasında EA DICE, Tides of War servisine eklenecek olan yeni bölümlerden bahsetmişti. Bir nevi 2019 yılı için Battlefield V içerik yol haritasını ortaya çıkartmıştı. Ne var ki, çok fazla bir detay verilmemiş ve tamamının EA Play 2019 etkinliğine saklandığı belirtilmişti.

Birkaç gün öncesinde ise EA DICE, EA Play 2019 için suları ısıtmak adına dördüncü bölüm olan Defying the Odds ile ilgili bir takım bilgileri bizlerle paylaşmıştı. Bu bilgiler ışığında da Al Sundan, Marita, Lofoten Islands ve Provence olmak üzere dört yeni harita, iki yeni Elite birimi Norman Kingsley ve Ilse Schattenwulf ve oyundaki dört sınıf için aralarında S2-200 MMG ve Panzerbuchse Anti-Materiel Rifle olmak üzere çok çeşitli silahların oyuna ekleneceğini öğrenmiştik.

EA Play 2019 en nihayetinde gerçekleşti ve Electronic Arts ve EA DICE da eteklerindeki Battlefield V ile ilgili bütün taşları döktüler.

27 Haziran 2019 tarihinde başlayacak olan Defying the Odds bölümü ile oyuna bu ay ve önümüzdeki Temmuz ve Ağustos aylarında, yukarıda da bahsettiğimiz gibi Al Sundan ve her sınıfın da iş görebileceği askeri çatışmalar için biçilmiş kaftan olacak Marita, Provence ve Lofoten Islands adıyla dört yeni harita eklenecek. Haziran ve Temmuz aylarında ayrıca yeni silahlar da gelecekken, Ağustos ayındaki kariyer rütbesi de 500 olacak.

Eylül ayı içerisinde daha önceden bahsedilen Private Games özelliği faaliyete geçecekken, Ekim ayında ise Operation Underground adıyla yeni bir harita daha Battlefield V oyununa eklenecek. Operation Underground haritası Battlefield 3 oyuncularının favorisi olan Operation Metro haritasından esinlenilerek oluşturulmuş. Yine askeri çatışmalara yönelik ve her tür oynanış stiline açık olacak yeni haritada, sokaklar, avlu, tren peronu ve daha birçok alan sizi bekliyor.

Sonbahar mevsiminde ise beşinci Tides of War bölümü yayınlanacak. Şimdilik bölümün adı belli değil ama Pasifik kıyılarına doğru uzanacağız. Yeni bölümün başlamasıyla birlikte Iwo Jima da dahil üç yeni harita, Birleşik Devletler ve Japonya olmak üzere iki yeni taraf, en az yedi yeni silah ve teçhizat ve botlar da dahil olmak üzere yeni araçlar Battlefield V oyuncularının beğenisine sunulacak.