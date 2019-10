Battlefield V'in War in the Pacific Bölümünün Detayları Paylaşıldı

Battlefield V oyuncuları için beklenen zaman geliyor. Sıradaki Tides of War bölümü olan War in the Pacific için hazırlanan tanıtım fragmanı yayınlandı. Bölümün kendisi ise PlayStation 4, PC (Origin) ve Xbox One platformlarında 31 Ekim 2019 tarihinde yayınlanacak.

Electronic Arts tarafından Battlefield V sayfası üzerinden paylaşılan detaylara bakacak olursak, yeni bölümde oyuna Birleşik Devletler ve Japonya olmak üzere iki yeni grup katılacak. Tercihinize göre ABD Silahlı Kuvvetleri veya Japonya İmparatorluk Ordusu tarafında savaşa katılabileceksiniz.

Yeni bölüm ile oyuna üç yeni harita eklenecek. Bunlardan Iwo Jima ve Pacific Storm ilk etapta, Wake Island ise Aralık ayında gelecek. Iwo Jima haritası, adanın tamamen açık kumsallarının ve Suribachi Dağı’ndaki tünellerinin olduğu küçük bir kısmında geçecek ve sizi gerek yakın mesafeli gerekse de uzak mesafeli çatışmalar bekliyor. Bu çatışmalarda hücum bot, uçak ve tank kullanımı olacak.

Pacific Storm ise savaşın kaderini değiştirmiş olan takım adalarında geçecek. Hava şartlarının büyük ölçüde etkili olacağı haritada, kontrol noktalarını ele geçirebilmek için hücumbot, amfibi tank ve uçak kullanmanız gerekecek. Bu harita aynı zamanda Battlefield 4 oyunundaki Paracel Storm'dan da esintiler taşıyacak. Son olarak Wake Island ise ilk olarak Battlefield 1942 oyununda karşımıza çıkmış olan haritanın yeniden tasarlanmış hali olacak. Çeşitli taşıtlara erişim sağlayabileceğiniz bir uçak pistinin bulunmasının yanı sıra Fortification sistemini de ağırlıklı olarak kullanmanız gerekecek.

War in the Pacific bölümünde oyuna yeni silahlar da eklenecek. İlk etapta üç yeni silah Battlefield V oyunundaki yerini alacak. Bunlardan ilki Recon sınıfının kullanabildiği Type 99 Arisaka, ikincisi Medic sınıfını seçtiğinizde kullanabileceğiniz Type 100 ve diğeri de Support sınıfı için M1919A6 olacak. İlerleyen zamanlarda gelecek olan silahlar ise M3 Grease Gun, Nambu Type 2A, Type 97 LMG ve M1918 A2 olarak sıralanırlarken, bölüm boyunca tamamlayacağınız meydan okumalardan da Jungle Carbine, Type 94 ve Model 27 silahlarını kazanabileceksiniz. Bunların dışında Katana ve M2 Flamethrower gibi silahlarında bölümde yer alacaklarını söylemeden geçmeyelim.

Electronic Arts, Battlefield V sayfası üzerinden paylaştığı detaylar ile yeni simgesel araçların oyuna ekleneceğini duyurdu. Bunlar sağlam zırhı ve ortalama bir hızı olan Amerikan tankı M4 Sherman, Type 97, Çevik LVT ve Ka-Mi Hafif Amfibi Tankları, suda daha rahat gidebilmek için kullanabileceğiniz Dinghy, aksiyon dolu anlarda avantaj sağlayabilecek MB Jeep ve Type 95, hem avcı hem de bombardıman konusunda kullanışlı olan F4U Corsair uçak ve eş değer özelliklere sahip Japon Zero Fighter.

Jack Culver ve Keisuke Nakamura, iki Elite asker olarak savaşa dahil olacaklar. Escape Axe olduğu kadar makineli tüfeği de iyi kullanabilen Jack'in Avrupa cephesi deneyimi var ama kendisi fazlaca mermi ve patlayıcı kullanıyor. Nakamura ise bel silahı kullanmada oldukça yetenekli, deneyimli ve taktiksel olmasının yanı sıra saldırmak için de doğru anı bulabiliyor. Ayrıca yakın mesafede de etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Son olarak, savaş sırasında takviye kuvvet de çağırabileceksiniz. Birleşik Devletler tarafında Roket Ateşleme Tankı Sherman Calliope, JB-2 Rocket, Supply Drop, Smoke Barrage ve Sector Artillery gibi seçenekleriniz varken, Japonya tarafında da JB-2 Rocket ile boy ölçüşebilecek KI-147 I-Go, Sherman Calliope eş değeri bir tank yardımınıza gelecek.

31 Ekim 2019 tarihinde yayınlanacak olan War in the Pacific tanıtım fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.