Battlefield V'in Yeni Güncellemesi Bu Hafta Geliyor

Battlefield V oyununun yeni güncellemesinin bu hafta içerisinde geleceğini daha önceden öğrenmiştik. Electronic Arts ve EA DICE ise bugün yaptıkları açıklamayla, sıradaki güncellemenin yayınlanacağı tam tarihi verdiler. 12 Şubat 2019, Salı günü. Birçok yeniliği, iyileştirmeyi ve hata çözümlemeleri barındıran güncelleme bütün platformlarda yayınlanacak.

Bu yeni güncellemeyle gelecek en önemli yenilikler, arkadaşlarınızla birlikte dört farklı haritada bir dizi Combat Strike görevlerini yerine getirmeye çalışacağınız Combined Arms modu ve DLSS desteği olacak. Bu modun ve DLSS desteğinin dışında, oyuncular tarafından yapılan geri dönüşler ışığında, ağ bağlantısıyla ilgili performans sorunları fark etmeksizin, Time to Kill ve Time to Death arasında bir uyum sağlanmasına hizmet edecek bir sistem ekleniyor. Bu sayede, oyuncuların çok çabuk ölmelerinin önüne geçilmesi de sağlanmış olacak. Öte yandan, ZK-383 silahının gelişimindeki kayıp olan ödüllerin telafisi, Devastation haritasındaki kütüphane için Fortification sistemine bir merdiven eklenecek. Spectator modunun serbest kamera ve oyuncunun bakış açısı için de Camera sekmesi altına eklenen otomatik odaklayıcı (auto focuser) da bir diğer yenilik olacak.

Electronic Arts ve EA DICE tarafından yayınlanan güncelleme notlarının devamına bakacak olursak, Netcode, Time to Kill ve Time to Death için el bombası gibi fırlatılabilir silahların görsel röprodüksiyonu için iyileştirme yapılıyor. Bu sayede, daha isabetli atışlar ile daha fazla hasar verebilmeniz mümkün olacak. Ayrıca Blenheim MK IF ve Blenheim MKI'nın birincil silahları için şarjör doldurma noktalarında daha fazla cephaneye sahip olmaları, ağır tankların zırhlarının değerinin tank toplarına karşı %25 ve zırh delici özelliği olan fişeklerin hasar değerlerinin de %30 oranında arttırılması, Practice Range sisteminde MG42 silahının bütün parçalarının görünür olması ve Frontlines modunda Fjell 652 haritasında oynarken Fortification sistemi kapsamındaki her şeyi inşa edebilmek gibi birçok iyileştirme yapılacak.

Son olarak ise Netcode, Time to Kill ve Time to Death, araçlar, silahlar, teçhizatlar, Specialization'lar, haritalar, modlar, kullanıcı arayüzü, ekran göstergeleri, seçenekler, Assignment'lar, kararlılık ve PC versiyonuna odaklı birçok hata çözümlemeleri gerçekleştirilecek.