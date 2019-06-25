Battlefield V'in Yeni Tides of War Bölümünün Güncellemesi Bugün Geliyor

E3 2019 öncesinde gerçekleşen EA Play 2019 etkinliğinde, Electronic Arts Battlefield V oyununun dördüncü Tides of War bölümü ile ilgili detaylar 2019 yılı içerik yol haritası ile ortaya çıkmıştı. Defying the Odds isimli yeni bölüm bugün yayınlanacak olan yeni Battlefield V güncellemesi ile başlayacak.

Electronic Arts ve EA DICE tarafından paylaşılan güncelleme Tides of War ve Armory için yeni içerikler, birçok iyileştirme ve hata çözümlemeleri barındırıyor.

Detaylara inecek olursak, Churchill Crocodile taretinin kullanım dışı kalması ve tamir edilememesi, oyuncuların sabit silahlarla düşmanların yerlerini tespit etmeleri, Krag-Jörgensen için eksik olan şarjör doldurma animasyonu, Flare Gun'ın şarjörünü doldurduktan sonra ateşlemede yaşanan gecikme, Firestorm modunda uçaktan atladıktan sonra tespit edilme, oyuncuların bir süre hareketsiz oldukları için atıldıkları sunucuya tekrardan katılmaları yönünde ipucu ve Staghound kullandıktan sonra oyuncuların bir kara aracında doğmasına engel olan hata da dahil olmak üzere araçlar, silahlar, teçhizatlar, Specialization'lar, askerler, haritalar, modlar, Team Deathmatch ve Frontlines modları, kullanıcı arayüzü, ekran göstergeleri, seçenekler, Assignment'lar ve genel olarak kararlılık üzerine hata çözümlemeleri gerçekleştiriliyor.

Son olarak, sabit PAK 40 ve QF 6-Pounder silahlarını artık yakınlaştırma modundayken doldurmayacak olmak, Boys AT silahına fazladan bir mermi daha yükleyebilecek olmak, Bipod'ların konuşlanma ve toplanma sürelerinin azaltılmış olması, Medical Crate'lerin iyileştirme yarı çaplarının dört metreye ayarlanmış olması ve sahiplerinin de arkadaşları iyileştikçe ödül kazanacak olması, Ammo Crate'lerin dört metrelik yarı çaptaki herkese birincil ve ikincil cephane sağlaması ve bunun karşılığında da sahiplerinin puan kazanacak olması, Medical Crate ve Ammo Crate'leri araçlara da yerleştirebilecek olmanız (ki bu sayede seyyar sağlık ve cephane ikmalinin gerçekleştirilebilecek), AP mayınlarının patlama yarış çaplarının bir metre kadar artırılmış olması, artık üç yerine iki AP mayını kurabilecek olmanız, Rifle Grenade Launcher silahının azami patlama hasarının yüzden seksene düşürülmüş olması, The Commando Carbine, VGO, ve Lahti-Saloranta M/26 silahlarının Halvøy'da bulunabilecek olması, Fjell 652 haritasında Squad Conquest modunda çatışma alanını dışına yerleştirilmiş olan doğma noktalarının kaldırılmış olması ve İngiliz tarafındaki merdivenin yok edilemez hale getirilmesi, Frontlines, Airborne ve Rush modlarındaki Mcom hedeflerindeki yanıcı varillerin kaldırılmış olması, Team Deathmatch modundaki Aerodrome, Devastation, Fjell 652 ve Narvik haritalarının tasarımlarının değiştirilmiş olması, Frontlines modunda tur süresi, Ping-Pong hedefi, erişilebilirlik ve araçlarla ilgili iyileştirmelerin yapılması gibi değişiklikler söz konusuyken, Firestorm modunda belirli bir mesafeden cephane ve sağlık etkileşimiyle ilgili ikonlar da ekleniyor.