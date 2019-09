Battlefield V, Lofoten Islands ve Provence Haritalarına Kavuştu

İkinci Dünya Savaşı temalı oyun için yeni güncellemeler yayınlanmaya devam ediliyor. Bildiğiniz gibi EA DICE da bir süredir sıradaki güncellemenin hazırlıklarını yapıyordu. Beklenen yeni Battlefield V güncellemesi en nihayetinde yayınlandı.

Bu güncelleme ile gelen yenilikler, sizlerle bir önceki haberimizde de paylaştığımız gibi bizleri Norveç ve Fransa dolaylarına götürecek olan Lofoten Islands ve Provence haritaları, Battlefield V oyununa eklenecek. Bu iki harita Squad Conquest ve Team Deathmatch modlarında seçilebilir olacak. Bu iki haritaya ek olarak, Panzerbusche 39 ve Breda M1935 PG adıyla iki yeni silah da Tides of War üzerinden oyunculara sunulacak. İki haftaya yayılacak olan bu silahları gerekli olan meydan okumaları yerine getirerek elde edebileceksiniz. Bir diğer değişiklik ise azami kariyer seviyesinin 500 olacak olması.

EA DICE tarafından yayınlanan güncelleme notlarında bahsi geçen yeniliklerin dışında Firestorm modunda düşmanların zırhlarını kırarken yaşanan ve takılmalara neden olan performans sorunu, bazı oyuncuların AP mayınlarını birbirlerine çok yakın koymalarına olanak tanıyan sorun, birini kaldırırken hitbox'larda yaşanan senkronizasyon sorunu, AT Rifle APCR cephanesinin herhangi bir yapının bölümlerinin tamamını yok etmesi, ender olarak rastlansa da oyuncuların takviye kullanmalarına engel olan sorun dahil olmak üzere haritalar, modlar, silahlar, teçhizatlar, askerler, araçlar genelinde birçok hata çözümlemeleri ve denge ayarlamaları gerçekleştiriliyor.

Bunların yanı sıra PC platformunda Commo Rose ile ilgili geliştirmenin yapıldığı söyleniyor. PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında ise Jack of all Trades, Globetrotter, Death from Above ve Elite Trophy başarımları ile ilgili sorunlar da gideriliyor.